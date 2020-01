ALEKSANDAR STANKOVIĆ PRIZNAO: ‘Postoje neke stvari na HTV-u s kojima nisam zadovoljan. Otkaz mi je prijetio više puta…’

Stanković je otkrio da nije zadovoljan sa svojom pozicijom i statusom na HTV-u

Aleksandar Stanković u intervjuu za Gloriju otkrio je da je uspio dočekati 20. obljetnicu svog showa “Nedjeljom u 2” koji često izaziva kontroverze. Emisiju je samo jednom propustio voditi, a tada ga je mijenjao Mislav Bago. “Na ozbiljnim ribanjima sam bio desetak puta. Nakon jednog takvog ribanja (gost je bio Ivica Račan) iz protesta nisam htio više raditi emisiju. Mislav Bago uskočio je kao zamjena. Nakon toga šefovi su me nazvali i ispričali se i eto me još danas tu. Otkaz mi je prijetio više puta, ali sam najbliže bio 2008. kada sam progovorio o tome kako uredništvu HTV-a nije u interesu da se javno govori o korupciji osim ako se protiv nje ne bori tadašnji premijer Ivo Sanader. Tada sam dobio opomenu pred otkaz”, ispričao je Stanković.

TARIK O GAFOVIMA U ‘GENERALU’: ‘Nešto čudno se dogodilo… Kompliment mi je da se sprdam s admiralom Lošom’

Emisiju s Lepom Brenom gledalo milijun ljudi

Najgledanija emisija je bila ona u kojoj je gostovala Lepa Brena. Gledalo ju je milijun ljudi. “Emisije u kojima sam dopustio da me gost izbaci iz takta pa sam krenuo u svađu s njim. Emocija nije nikad dobar suradnik razuma. Jednom mi se to dogodilo sa Zoranom Milanovićem, jednom sa Željkom Markić i Nenadom Ivankovićem“, rekao je.

Stanković je tijekom godina imao nekoliko poslovnih ponuda. Zvali su ga da preuzme uredničku poziciju na Informativnom programu Nove TV, no to ga nije zanimalo. Imao je ponudu i s B82 u Beogradu, ali nije htio napustiti Zagreb. Iako na HTV-u ima potpunu slobodu u radu, ni ondje mu nije idealno. “Postoje neke druge stvari kojima nisam zadovoljan, tiču se moje pozicije i statusa na HTV-u te da već godinama odbijaju s nastavkom putopisa ‘Vjetar u kosi’, dok se istodobno kupuju četiri puta skuplje vanjske porodukcije sličnog sadržaja. Ali, na to ne mogu utjecati osim da kukam”, rekao je.

STANKOVIĆ DOBIO NAJLJEPŠU ČESTITKU: ‘Stajao sam na 9. katu i mislio da ću skočiti. Beskrajno hvala na emisiji o depresiji’

Supruga je posvećenija djeci

Aleksandar i supruga Željka imaju dvoje djece, 10-godišnju Unu i Marka koji je rođen prošle godine. “Supruga uglavnom preuzima veći teret obveza oko djeteta, valjda je to biološki tako da je po noći dijete orijentirano na majku, ali kad god mogu, ja pomažem, uskočim. Uživamo u Maku. Puno se smije, jako je vedro dijete. Kaže Željka da se smije valjda za sve u familiji. Mi nismo od nekog velikog smijeha, ali on je uvijek nasmiješen”, zaključio je Stanković.