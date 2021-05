Stanković je otkrio i kako mu se upucavao Neven Ciganović, no nije mu bilo jasno je li to bila samo dobra zafrkancija

Voditelj Aleksandar Stanković nedavno je gostovao u “Podcast Inkubatoru” gdje je otkrio neke detalje iz privatnog i poslovnog života, a podijelio je i par anegdota.

Aleksandar je glumio u nekoliko epizoda humorističke serije “Bitange i princeze” te je rekao kako je imao dobra iskustva na setu.

“Dobra su mi iskustva s redateljem Kulenovićem. Pokušavao sam, ali se vidjelo da sam ja strano tijelo”, kazao je.

Stanković je otkrio i kako mu se upucavao Neven Ciganović, no nije mu bilo jasno je li to bila samo dobra zafrkancija ili je to bilo zaozbiljno.

“Ciganović mi se upucavao u svlačionici, malo mi je bilo i neugodno. On je dosta izravan. Ne znam je li se za*ebavao ili ne, ali ostao sam paf. Drag čovjek, ne poznajem ga toliko dobro. Ima neke neposrednosti i simpatičnosti”, istaknuo je.