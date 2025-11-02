Alec Baldwin ponovno pod povećalom zbog smrti na setu: 'Iskoristili su me kao žrtveno janje'

Holivudski glumac Alec Baldwin (67) ponovno se našao u središtu skandala zbog tragičnog događaja na snimanju filma Rust, u kojem je 2021. godine smrtno stradala snimateljica Halyna Hutchins. Ovoga puta, rekviziter Seth Kenney i njegova tvrtka PDQ Arm & Prop podnijeli su tužbu protiv Baldwina i producenata filma, tvrdeći da su ga iskoristili kao “žrtveno janje”.

Foto: Profimedia

Optužbe za klevetu i manipulaciju medijima

Kenney navodi da su Baldwin i produkcijska ekipa vodili “medijsku strategiju” kojom su ga okrivili za tragediju, koristeći “nemilosrdne holivudske popravljače” kako bi zaštitili vlastiti imidž. Tvrdi i da je zbog negativnog publiciteta doživio velike financijske gubitke te da više ne može pronaći posao u industriji.

Sporna produkcija i pravi metci

Kenneyjeva tvrtka bila je zadužena za isporuku lažnih metaka za potrebe snimanja. Tijekom istrage, u skladištu su pronađeni pravi meci, no tužitelji su ustvrdili da se ne poklapaju s onim koji je ispaljen 21. listopada 2021. godine, kada je Hutchins poginula. Kenney tvrdi da je snimanje završeno na njegovoj imovini, bez plaćanja naknade, dok je njegov inventar ostao pod policijskim nadzorom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Baldwin i dalje pod istragom

Podsjetimo, Baldwin je u siječnju ove godine tužio vlasti Novog Meksika zbog “zlonamjernog progonstva”, tvrdeći da je i sam bio žrtva neosnovanih optužbi. Njegov pravni tim smatra da su lokalni istražitelji ciljali na glumca kako bi ostvarili političku korist. Iako je tužba privremeno odbačena, slučaj je ponovno otvoren i prebačen na savezni sud.

POGLEDAJTE VIDEO:Gledanje umjetničkih djela ublažava stres i mogućnost srčanog udara: Evo u čemu je 'kvaka'