ALBINA NA KRAJU DRUGE PROBE SVE ODUŠEVILA: Njezin efektan nastup ima i jedan spektakularan detalj

Pjevačica Albina Grčić (22) svoju je drugu probu za Eurosong na pozornici u Rotterdamu uspješno privela kraju. Ona će predstavljati Hrvatsku na polufinalnoj večeri 18. svibnja te će se boriti za ulazak u finale.

Albina je zvučala odlično te je bez problema otpjevala visoke tonove i bila je vokalno stabilna unatoč plesanju. Njen nastup izgleda futuristički, a najupečatljivija je igra laserima, piše Eurosong.hr.

Na pozornici su se tijekom njenog nastupa pojavile i četiri hologramske Albine, što je spektakularno izgledalo. Kostim, koji je za nju kreirao Juraj Zigman, izgledao je odlično, a plesači su sada još uigraniji. Albina je tijekom izvedbe bila karizmatična, odlučna i zavodljiva, a na kraju je oduševila okupljene novinare.

“Prva proba je prošla fenomenalno! Jako smo zadovoljni. Imali smo nekih primjedbi koje su sve uvažene i nakon prvog i drugog nastupa, a nakon trećeg smo imali viewing-room iza kojeg je uslijedio sastanak. Generalno smo jako zadovoljni kako će to sve izgledati i kako se Albina i plesači osjećaju i kako su to izveli. Imali smo nekih primjedbi da to sve bude još bolje: korekcije u kadrovima i male izmjene u koreografiji. Sada imamo drugu probu, tri ponavljanja. Od toga se nešto i snima i služit će kao back-up, ako slučajno ne budemo mogli nastupiti”, rekla je šefica delegacije Uršula Tolj za Večernji.