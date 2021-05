AFFLECK KRENUO OSVAJATI J.LO JOŠ U VELJAČI: Ovaj laskavi mail ju je navodno oborio s nogu. Matt Damon natuknuo da je sve istina?

Prema najnovijim informacijama, Ben Affleck je mjesecima slao ljubavna pisma Jennifer Lopez.

Točnije, njihovo dopisivanje navodno traje još od veljače – dok je ona još bila u vezi s Alexom Rodriguezom.

“Affleck i J.Lo redovito razmjenjuju mailove još od početka veljače”, izjavio je izvor blizak paru za TMZ.

Počeli su se dopisivati nakon njenog putovanja na Karibe na snimanje filma ‘Shotgun Wedding’. Ben joj je navodno pisao da izgleda fantastično na fotografijama iz Dominikanske Republike.

Lopez mu je vratila mail. Napisala mu je da je ‘osvojio njezino srce’. Par se počeo družiti u Los Angelesu još u travnju kada je J. Lo završila sa snimanjem filma.

Affleckov najbolji prijatelj Matt Damon je iznenađen, ali i sretan zbog para.

“Na svijetu nema dovoljno žestica kojima biste me mogli natjerali da kažem nešto o tome”, rekao je Damon voditeljima “Today” showa za vrijeme videointervjua iz Australije. Priznao je kako bi bio presretan da je par opet zajedno.

“Volim ih oboje. Nadam se da je istina. To bi bilo genijalno”, zaključio je Matt Damon.

Podsjetimo, nakon što je prekinula zaruke s Alexom Rodriguezom, Jenn je viđena je u društvu bivšeg zaručnika Bena Afflecka. Zajedno su otišli i na romantično putovanje u Montanu.

