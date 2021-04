ADELE ZAPANJILA NIKAD VITKIJOM LINIJOM: Pjevačica snimljena na razuzdanom tulumu – partijalo se kao da nema korone

Adele (32) se mjesecima nije pojavljivala u javnosti, ali sada je to napokon učinila i sve iznenadila svojim nevjerojatno dobrim izgledom. Mnogi su složili kako je pjevačica bila zvijezda večeri kada su je vidjeli na afterpartyju svečane dodjele Oscara u organizaciji Daniela Kaluuye.

Slavna Britanka, koja je tijekom karijere bila poznata kao simpatična bucka, izgubila je najmanje 45 kilograma, a na sebi je te večeri nosila dizajnerski zeleni baloner od 2450 dolara, piše Mirror. Bilo je vidljivo iz aviona da je pjevačica vitkija no ikad.

ADELE RASTURILA: Šalila se na svoj račun, pjevala i glumila, ali najviše pažnje privukla je – njezina wow figura

Snimku sa zabave u Los Angelesu, na kojoj se očigledno nisu poštivale epidemiološke mjere, objavili su konobari koji su posluživali goste. Na njoj se vidi kako Adele pleše, pije i zabavlja se s prijateljima, među kojima je bio i reper Drake.

Daniel je priredio zabavu nakon što je osvojio svoga prvog Oscara – onoga za najboljeg sporednog glumca, koji je dobio za ulogu u filmu “Juda i crni mesija”. Podsjećamo, riječ je o glumcu koji je tijekom svoga govora pričao o seksu svojih roditelja, zbog čega se njegova majka u publici crvenjela od srama i postala viralna na društvenim mrežama.

I feel like Daniel Kaluuya did this is for all the kids whose Mom publicly embarrassed them at some point. That said, based on Moms reaction .. Daniel might wanna go pick a switch before he comes back to the table 😂

pic.twitter.com/ETZolO0XG5

— Jemele Hill (@jemelehill) April 26, 2021