ADELE POKAZALA TIJELO U BIKINIJU I TAJICAMA, ALI OVOME SE NIJE NADALA: Napali je zbog frizure, a onda je u komentarima izbio rat

Pjevačica Adele vratila se na Instagram nakon mjesec dana zatišja kako bi izrazila tugu zbog otkazanog Notting Hill karnevala. Radi se o karnevalu koji slavi karipsku kulturu koji je zbog pandemije koronavirusa otkazan prvi put u 54 godine, a pjevačica je u opisu napisala: “Sretan vam dan kada se trebao održati Notting Hill karneval”.

Pozirala je u bikiniju sa zastavom Jamajke i žutim pernatim detaljem oko vrata. Fotografija je izazvala bijes dijela javnosti jer su neki optužili Adele za kulturnu aproprijaciju zbog njezine frizure. Naime, kosu je zavezala u tzv. ‘bantu’ čvoriće koji su svojstveni za Afriku i Karibe.

If 2020 couldn't get anymore bizarre, Adele is giving us Bantu knots and cultural appropriation that nobody asked for.

This officially marks all of the top white women in pop as problematic.

Hate to see it. pic.twitter.com/N9CqPqh7GX

— Ernest Owens (@MrErnestOwens) August 30, 2020