SLAVNI OSKAROVAC SE NAKON TEŠKE DIJAGNOZE JAVIO IZ BOLNICE: Pozirao u šarenom ogrtaču prikopčan na infuzije

Holivudski oscarovac Jeff Bridges (70) prije desetak dana na svom je Twitteru otkrio kako boluje od limfoma,. Pratiteljima je poručio da se ne brinu jer je okružen timom izvrsnih liječnika te da su mu prognoze su dobre.

SLAVNI OSKAROVAC OTKRIO DA BOLUJE OD LIMFOMA I ODMAH SE SJETIO SVOJE LEGENDARNE ULOGE: ‘Novo sr*nje je izašlo na vidjelo…’

Bridges se u svojoj najnovijoj objavi javio iz bolnice. Pozirao je u šarenom ogrtaču dobro raspoložen, a bio je prikopčan na lijekove kojima se liječi zloćudna bolest.

I want to thank you all for reaching out during this time, it feels good getting all the well wishes and love! I’ll be sharing more updates on https://t.co/tndalVJNn0 pic.twitter.com/0hGh7gs1Dp

“Želim vam svima zahvaliti što mislite na mene, dobar je osjećaj dobiti sve pozitivne poruke i ljubav! Javit ću vam se s novostima”, napisao je uz fotografiju.

Jeff je na vrlo jedinstven način prije desetak dana obavijestio javnost kako boluje od teške bolesti. Referirao se je na jednu od svojih slavnijih uloga u filmu “Veliki Lebowski” u kojemu je utjelovio besposličara The Dudea.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020