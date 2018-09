15 NEVJEROJATNIH STVARI KOJE NISTE ZNALI O BEYONCE: U školi su je ismijavali zbog jedne stvari, i danas se toga srami

Američka pjevačica proslavila se svojim hitovima, ali neke činjenice o njoj i dalje su manje poznate

Beyonce Knowles (37), planetarno popularna pjevačica, glumica i plesačica, rođena je 4. rujna 1981. u američkoj saveznoj državi Teksas, a glazbom se bavi još od djetinjstva. U svijetu showbizza počela se uspinjati još potkraj 90-ih, kao članica grupe Destiny’s Child. Tijekom samostalne karijere objavila je nekoliko albuma, od kojih su među poznatijima “Dangerously in Love”, “B-Day”, “I am …Sasha Fierce”, “4” i dr. U braku je s reperom Jay-Z-jem, s kojim ima kćer Blue Ivy i blizance Rumi i Sira. No, neke stvari o njoj sigurno niste znali.

1. Njezino ime potječe od djevojačkog imena njezine majke Tine, a to je Beyince.

2. Beyonce se borila s depresijom, a to je razdoblje njezinog života počelo kad se našla pod optužbama javnosti da je ona kriva za raspad megapopularne grupe “Destiny’s Child”. Naime, mnogi su smatrali da su pjevačice LeToya Luckett i LaTavia Roberson grupu napustile zahvaljujući njoj.

3. Beyonce je pjevačica koja je najviše puta u povijesti glazbe bila nominirana za nagradu Grammy.

4. Ona je i prva žena koja je 2010. godine u jednoj jedinoj noći osvojila čak šest Grammyja.

5. Njezino srednje ime je Giselle.

6. Beyonce je zaslužna za ulazak nove riječi u vokabular. To je riječ “bootylicious”, koja se danas službeno koristi u engleskom jeziku.

7. Beyonce je cijelu plaću koju je zaradila na filmu “Cadillac Records” dala u dobrotvorne svrhe, organizaciji koja se bavi rehabilitacijom ovisnika o heroinu.

8. Pjevačica se okušala i kao redateljica i to u filmu “Život je san” koji je režirala i producirala 2013. godine. Riječ je o autobiografskom dokumentarcu koji osvjetljava njezin privatni i poslovni život.

9. U intervjuu za časopis “PEOPLE”, priznala je da je u djetinjstvu bila na meti vršnjaka zbog velikih ušiju. Jednom drugom prilikom spomenula je da je taj dio tijela i danas čini nesigurnom te da ogromne naušnice nosi baš zato da bi sakrila uši.

10. Kao dijete, Beyonce je obiteljskim prijateljima svojih roditelja običavala plaćati pet dolara da bi je gledali dok nastupa.

11. Beyonce ima mnoge nadimke, a neki od najpoznatijih su Bey, B, Queen B i Kraljica popa.

12. U kampanji za modni brend H&M 2013. godine, Beyonce se protivila da njezine fotografije budu fotošopirane jer je smatrala da tijelo treba biti prirodno, bez uljepšavanja.

13. Prije nego što je upoznala svog dečka i sadašnjeg supruga Jay-Z-ja, Beyonce je imala samo jednog dečka i to u razdoblju od dvanaeste do sedamnaeste godine.

14. Beyonce i glumica Gwyneth Paltrow najbolje su prijateljice još iz djetinjstva, a sada se druže i njihova djeca, Beyonceina kći Blue Ivy i glumičini Apple i Moses.

15. Michael Jackson imao je presudan utjecaj na njezinu odluku da postane pjevačica. Njegov koncert bio je prvi koncert na kojemu je ikada bila, a u jednome je intervjuu čak izjavila da je, da nije bilo njega, nikada ne bi zainteresirala glazba.