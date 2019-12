13. PUT NA VRHU GLAZBENIH LJESTVICA: Robbie Williams ponovno najslušaniji glazbenik u Velikoj Britaniji

Robbiejev album ‘The Christmas Present’ srušio je sve rekorde slušanosti

Robbie Williams među najslušanijim je glazbenicima u Velikoj Britaniji, s obzirom na to da je s najnovijim albumom 13. put dospio na prvo mjesto glazbenih ljestvica, što je dosad uspjelo jedino kralju rock’n’rolla Elvisu Presleyu. Robbiejev album “The Christmas Present” prošli je tjedan bio na drugome mjestu, iza grupe Coldplay, no sada je na prvom, pišu britanski mediji. Ipak, apsolutni rekorderi po broju albuma na prvome mjestu još uvijek su Beatlesi, koji su imali 15 takvih albuma.

McCartney i dalje na prvom mjestu

Pjesma “Dance Monkey” australske pjevačice Tones & I, izjednačila je rekord u ženskoj konkurenciji za singl koji je na vrhu top lista bio čak deset tjedana. Ovakav su uspjeh dosad imale još samo američka pjevačica Whitney Houston 1992. s pjesmom “I Will Always Love You” i Rihanna sa svojom “Umbrellom” iz 2007. Robbiejev uspon znači da samo dva njegova solo albuma nisu uspjela stići do broja jedan. Njegov live album iz Knebworth-a iz 2003. i Reality Killed Video Star stigli su do broja dva top liste.

Williams je pjevao i na četiri albuma grupe “Take That” koji su također bili na prvome mjestu, što znači da se na 17 albuma na ljestvici pojavio kao solo izvođač ili dio grupe. No britanski pjevač i dalje je daleko iza Sir Paula McCartneya koji je na top listama kao solo pjevač, s Beatlesima i Wingsima imao ukupno 22 albuma na prvim mjestima.