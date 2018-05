Kada se proslave u jednoj grani showbiza, neke zvijezde dobiju poriv okušati se i u drugim granama, no to im ne pođe uvijek za rukom.

Zvijezde koje se proslave u jednoj sferi ponekad imaju potrebu okušati se i u drugim sferama. Britney Spears tako je svojevremeno pokušala glumiti i gadno se opekla, a Kim Kardashian je izdala pjesmu i spot. U video kompilaciji okupljeno je 10 zvijezda koje su se pokušale probiti u drugim profesijama, a prenosimo i cijeli spot Kim Kardashian, no to je samo za one najhrabrije…