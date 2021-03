POPULARNA GLUMICA JAVILA SE DVA DANA NAKON CIJEPLJENJA I OPISALA NUSPOJAVE: ‘Cijepila sam se, i moram vam reći istinu’

Glumica se javila dva dana nakon cijepljenja te je fanovima otkrila kako se osjeća i koje je cjepivo primila

Glumica i nekadašnja party djevojka Tara Reid, najpoznatija po ulogama u filmovima ‘Američka pita’ i ‘Veliki Lebowski’, na Instagramu je otkrila da je primila cjepivo protiv covida-19. Slikovito je opisala svoje iskustvo koje nije prošlo bez nuspojava.

“Cijepila sam se i moram vam reći istinu. Užasno boli, osjećam se kao da me netko pištoljem upucao u ruku”, napisala je 45-godišnja glumica uz fotku s cijepljenja.

Kasnije je u komentarima otkrila da ju prilikom samog cijepljenja ništa nije boljelo te da su se bolovi javili ubrzo nakon primanja prve doze.

“Da, jako boli. Ubod nisam ni osjetila ali otprilike sat vremena kasnije osjećala sam kao da me netko upucao metkom”, napisala je Tara.

Dva dana nakon cijepljenja otkrila je kako se osjeća i koje je cjepivo primila.

“Danas je treći dan od cijepljenja. Osjećam se bolje, više me ne boli glava i nemam vrtoglavice. No, ruka me još uvijek boli. Hvala vam svima koji ste se javili, nevjerojatni ste. Svi me pitaju koje sam cjepivo primila, bila je to Moderna. Sad mi je puno bolje, ali prva dva dana su mi bila jako teška. Sad je bolje, samo me ruka još malo boli”, poručila je glumica.