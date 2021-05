Italija je pobjednica 65. Eurosonga, natjecanja za pjesmu Eurovizije (Eurovision Song Contest), koje se održalo uživo u subotu na nedjelju u Roterdamu, u dvorani Areni Hoya sa 3500 gledatelja, koji su prošli vrlo stroge mjere da bi mogli biti tamo.

Pobjedu je Italiji donijela grupa Måneskin sa pjesmom “Zittie e Buoni”, koja je u završnici osvojila 524 boda, dok je na drugom mjestu Francuska koju je predstavljala pjevačica Barbara Pravi, osvojivši 499 bodova. Treći je predstavnik Švicarske Gjon’s Tears, koji je osvojio je 432 boda.

Za pobjedu se u finalnoj večeri Eurosonga natjecalo 26 zemalja, a Italija, Francuska i Švicarska slovile su kao favoriti i na kladionicama i u kuloarima.

ITALIJA JE POBJEDNIK EUROSONGA: Poslušajte pobjedničku pjesmu: ‘Rock&roll nikad ne umire’

Nakon što su proglašeni pobjednicima, pjevač četveročlane grupe Måneskin Damiano David uzvikivao je “Rock and roll nikad ne umire”. U toj su grupi još i gitarist Thomas, bubnjar Ethan te basistica Viktoria, čija je matična zemlja Danska, odakle su Talijani i uzeli riječ za naziv grupe Maneskin, što znači mjesečina.

Uz brojne zanimljivosti koje su pratile ovogodišnji Eurosong je i da u završnici tj. finalnoj večeri Velika Britanija, koja izravno ulazi u finale, nije osvojila nijedan bod (predstavljao ju je pjevač James Newman s pjesmom “Embers”).

Finalnoj večeri su prethodile dvije polufinalne, pri čemu se u prvoj natjecala i hrvatska predstavnica Albina Grčić, no nije prošle u finale, čime se Hrvatskoj na tom natjecanju nastavio niz od 2017. od kada nije ušla u finale.

Eurosong se ove godine vratio nakon što je prošle otkazan zbog pandemije, a svi koji su radili na tom natjecanju morali su imati negativni test na covid, ne stariji od 48 sati.

Od 6. travnja, kada je počelo pripremanje Arene Ahoy za to natjecanje, provedeno je više od 24.400 testova među osobljem, volonterima, natjecateljima i članovima njihovih delegacija te novinarima, a samo 16 je bilo s pozitivnim rezultatima, podaci su organizatora natjecanja.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021