ŽESTOKO U LJUBAVI NA SELU: Ana Paula napustila show; ‘Žao mi je što sam mu rekla zbog čega sam ga iskoristila….’

Po natjecateljicu je došla majka Senka

Ana-Paula sinoć je napustila RTL-ovu emisiju “Ljubav je na selu’, a po nju je došla majka Senka. Na farmi Borisova djeda nije baš uživala. Prigovarala je otkako je došla: zbog posteljine, zbog životinja, zbog posla, zbog mjesta koje je Boris odabrao za izlazak…

Žalila se i na Borisa za kojeg je neprestano ponavljala da joj je dosadan i da joj ide na živce sa svojim pitanjima. Njezino ponašanje nije se svidjelo Borisovim djedu i baki, kao ni drugoj kandidatkinji, Leonidi, a potkraj je i mladi farmer imao sve manje razumijevanja za nju. I dok se činilo da se ona svemu protivi, ona je imala osjećaj da su svi protiv nje, piše RTL.

‘Nije da ja nisam ništa radila’

“Borisova obitelj htjela me predstaviti kao negativnu osobu”, kaže Ana. “Nije da ja ništa nisam radila. Pomogla sam nositi Borisu sedla i pospremati i, koliko se sjećam, svi su bili tamo, ali nitko me nije htio ni pohvaliti. Glavno da je Leonida bila u centru pažnje, ja sam i mela apartman i svašta , ali nitko to nije htio vidjeti“, rekla je Ana za RTL.

Na pikniku, koji je prethodio njezinu odlasku s imanja, bila je vrlo gruba prema Borisu. “Kasnije mi je bilo žao. Voljela bih promijeniti što sam mu rekla da sam ga iskoristila da mi obriše tenisice. Bila sam stvarno uzrujana i moje ponašanje je bilo posljedica toga. Cijeli taj piknik bih voljela promijeniti”, kazala je Karlovčanka.