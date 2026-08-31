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AUSTRALSKE TAJNE /

Nova serija s Leighton Meester snimana je na posve neočekivanoj lokaciji

Nova serija s Leighton Meester snimana je na posve neočekivanoj lokaciji
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Foto: voyo

Proceduralne serije često se drže ozbiljnog tona, no nova humoristična drama 'Dobar i loš murjak' unosi svježinu u žanr.

31.8.2026.
12:52
Hot.hr
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Radnja prati disfunkcionalni odnos brata i sestre, detektiva koji rješavaju zločine pod budnim okom svog oca, ujedno i šefa policije.

Američki gradić usred Queenslanda

Iako je radnja smještena u fiktivni, magloviti gradić Eden Vale u američkoj saveznoj državi Washington, gledatelji će se iznenaditi kad saznaju pravu lokaciju snimanja. Serija je u cijelosti snimana u sunčanom Queenslandu, na drugom kraju svijeta u Australiji, ponajviše na području Zlatne obale. Produkcijski tim vješto je iskoristio raznolike krajolike, od bujnog zaleđa koje glumi šume pacifičkog sjeverozapada do urbanih dijelova. Ključne scene snimljene su u nacionalnom parku Tamborine, a povijesna dvorana Canungra School of Arts poslužila je kao pročelje policijske postaje. Mnoge unutarnje scene, poput soba za ispitivanje, snimljene su u poznatim studijima Village Roadshow.

Nova serija s Leighton Meester snimana je na posve neočekivanoj lokaciji
Foto: voyo

Obiteljski posao s poznatim licima

Seriju predvodi Leighton Meester, publici najpoznatija po ulozi Blair Waldorf u seriji 'Gossip Girl'. Ona glumi Lou Hickman, metodičnu i marljivu detektivku. Njenog partnera i otuđenog mlađeg brata Henryja, koji se oslanja na šarm i instinkt, utjelovljuje australski glumac Luke Cook. Njihovu zamršenu dinamiku dodatno komplicira činjenica da im je šef policije 'Big Hank' Hickman  ujedno i otac. Ova neobična obiteljska postava u srcu je serije, stvarajući napetost i humor dok se tim suočava s bizarnim slučajevima i nedostatkom resursa u svojoj maloj postaji.

Nova serija s Leighton Meester snimana je na posve neočekivanoj lokaciji
Foto: voyo

Spoj komedije i kriminalistike

Tvorac serije je John Quaintance, scenarist s iskustvom na popularnim humorističnim serijama poput 'Will & Grace' i 'Workaholics', što objašnjava specifičan ton serije. Glumci je opisuju kao 'šarmantnu komediju', a kritičari hvale duhovite dijaloge i ekscentrične likove. Svaka epizoda donosi novi slučaj, od krađe genetski modificirane jabuke do prijetnji smrću zvijezdi školskog nogometnog tima, no fokus ostaje na obiteljskim odnosima. Režiju potpisuju iskusni redatelji poput Trenta O'Donnella ('Brooklyn Nine-Nine', 'The Good Place'), čime je osigurana visoka kvaliteta produkcije.

 

'Dobar i loš murjak' uspjela je unijeti razigranost u često predvidljiv žanr. Iako je otkazana nakon samo jedne sezone, kemija između Leighton Meester i Lukea Cooka, zajedno s toplim humorom, ostavila je pozitivan dojam na publiku i kritiku, dokazavši da se i policijski posao može prikazati s dozom lakoće i šarma. Od danas je serija dostupna na platformi Voyo.

VoyoNova SerijaPolicijaLeighton Meester
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