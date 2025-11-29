FREEMAIL
FNC /

Pet boraca koji bi i žene najtvrđeg srca ostavili bez daha: Jaki i zgodni, ovo su oni

Foto: Voyo/Armin Durgut/pixsell
Marko Bojković i Tomislav Sicaja
1 /20
FNC 25 održava se u danas, 29. studenoga 2025. godine u Varaždinu, a ovaj događaj donosi povratak borca Marka Bojkovića nakon prvog poraza u karijeri. Bojković ulazi u kavez s jasnim ciljem, potvrditi formu i pokazati napredak nakon najtežeg sportskog trenutka dosad. Nakon velikih priredbi u Zagrebu i Beogradu, FNC prvi put stiže u Varaždin i donosi novi borilački program koji će ispuniti Arenu Varaždin. Osim što su jaki i borbeni, također su i uvelike privlačni. U našoj galeriji izdvojili smo nekoliko boraca koji izgledom ostavljaju bez daha. Zavirite u galeriju i pogledajte o kome je riječ. 

FNC gledajte na platformi Voyo

29.11.2025.
7:14
Hot.hr
Voyo/Armin Durgut/pixsell
FncVoyoBorciBoksači
