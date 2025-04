Barbara u zagrljaju Joleta iz 'Braka na prvu': Zajedno putuju i tulumare u noćnom klubu

Jole, bivši kandidat RTL-ova sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", oduševio je pratitelje otkrivši da vrijeme provodi s natjecateljicom ovogodišnje sezone reality showa "Gospodin Savršeni", Barbarom. Upečatljiv dvojac vozio se u automobilu, a atraktivna Osječanka odlučila je zabilježiti njihov zajednički trenutak. Također, Barbara i Jole užarili su društvene mreže zajedničkom fotografijom u noćnom klubu.

Inače, Barbara je nedavno svojim obožavateljima otkrila što voli kod muškaraca, a što joj itekako smeta kroz izazov "green/red flag". Jedno od intrigantnijih pitanje bilo je u vezi dobi njenog budućeg partnera, a pratiteljima je naglasila da mlađi dečki nisu za nju.

"Big red, ne funkcionira to kod mene", odgovorila je Barbara.

Barbara je ranije za RTL.hr otkrila da ne voli izmjenjivanje nježnosti u javnosti te preferira muškarce koji ne koriste društvene mreže.

Jedna od upečatljivih kandidatkinja istaknula je da nije ljubomoran tip.

"Ma ne može me napraviti ljubomornom, pogotovo ako ide s namjerom to raditi, tu umanjuje sebe i postaje mi jadan i automatski nezanimljiv, red", objasnila je Barbara. U posljedje vrijeme nerijetko je viđena u društvu Šime s kojim u showu nije uspjela pronaći zajednički jezik, no nakon emitiranja su se zbližili.

