VLATKA POKOS JE GLASALA ZA KOLINDU, ALI VIŠE NEĆE: ‘Mrtva-hladna laže kako bi se prikazala mučenicom, bila bi uspješna i među komesarima’

‘Sigurna sam da je većina Hrvata željela napustiti Jugoslaviju, to je pokazao i referendum o hrvatskoj samostalnosti, ali svaki imalo objektivan čovjek mora se zgroziti nad njenim lažima o bivšoj državi’, napisala je na Instagramu Vlatka Pokos komentirajući izjave predjsednice Grabar Kitarović

Zbog njezinih izjava o životu ‘iza željezne zavjese’ u bivšoj Jugoslaviji, na predsjednicu Republike Kolindu Grabar Kitarović kritički se obrušila još jedna osoba s domaće estrade. Nakon bivše pjevačice grupe Magazin Ljiljane Nikolovske, to je sada učinila i Vlatka Pokos. Ona iz Kanade, gdje sada živi, očito pomno prati politička zbivanja u Hrvatskoj.

Na Instagramu se ne odveć biranim riječima osvrnula na recenten izjave Grabar Kitarović nazvavši ih “bolesnim bulažnjenjem”.

PREDSJEDNICA O ŽELJEZNOJ ZAVJESI I JUGOSLAVIJI: ‘Nije mene Tito poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar koji je krvavo radio’

‘Zavarala je ljude inozemnom karijerom i školovanjem’

“Bolesno bulažnjenje aktualne, nažalost, “rvacke precjedn’ce” je nepodnošljivo iz perspektive civilizirane države. Njezini nastupi i izjave su sramotni, konfuzni i nadasve lažljivi. S jedinim ciljem podilaženja krajnjoj desnici i dijaspori, koja je ionako na njezinoj strani. Ona ne shvaća da je izbore za dlaku dobila zahvaljujući ljudima poput mene koje je zavarala “inozemnom karijerom i školovanjem”. I koji neće ponoviti pogrešku. To zorno pokazuje koliko je promašena njena kampanja i loši PR savjetnici. Sigurna sam da je većina Hrvata željela napustiti Jugoslaviju, to je pokazao i referendum o hrvatskoj samostalnosti, ali svaki imalo objektivan čovjek mora se zgroziti nad njenim LAŽIMA o bivšoj državi. To i ne treba posebice komentirati koliko je jadno i nelogično”, napisala je bivša pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos.

Također je napisala da se u Kanadi uporno bori protiv predrasude da je Hrvatska ‘istočna Europa’.

‘Moralna i karakterna bijeda’

“Ja se u Kanadi uporno borim protiv predrasude da je Hrvatska ‘Istočna Europa’ a KGK mrtva hladna laže da je rođena iza Željezne zavjese s namjerom da se prikaže nekakvom mučenicom. I sve to kao kćer imućnog mesara, koja pjevuši u crkvenom zboru i školuje se u Americi. Moralna i karakterna bijeda. Sigurna sam da bi Kolinda uspješno plivala i među KP komesarima jer pripada takvoj vrsti. Milanović, čije izjave su ispod svake kritike i hitno mu treba PR pomoć, ipak je točno procijenio njen nepogrešivo los izbor ljudi kojima se okružila. Kriminalci, lopovi, ratni zločinci, bjegunci od zakona, ubojice i fašisti. Slike govore vise od riječi”, napisala je Pokos zakačivši uz svoju objavu fotografije Kolinde Grabar Kitarović sa Zdravkom Mamićem, Velimirom Bujancem i Tomislavom Merčepom te fotografiju Tomislava Horvatinčića.

Na kraju objave ipak je smatrala važnim objasniti da nije jugonostalgičarka. “Da bi bilo jasnije NISAM JUGONOSTALGIČARKA, i smatram da je Juga bila velikosrpska platforma. Točka.”