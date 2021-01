[VIDEO] MEGA NERED U ZADRUZI: Majka vukla kćer za kosu i tukla ju jer se htjela seksati

Kćer je nije slušala pa kad nije mogla riječima, majka se ‘poslužila’ rukama i počela kćer čupati za kosu i tući je

Sinoć su se u srpskom realityju ‘Zadruga’ posvađale majka i kćer, Marija i Miljana Kulić, i to tijekom novogodišnje zabave. Marija je tijekom noći zavodila i dosađivala muškarcima u kući. Htjela se seksati s Markom Đedovićem. Njezinu majku je to strašno smetalo, ali mislila je da će u jednom trenutku to prestati raditi.

Majka počela kćer čupati za kosu

Kad se njezina ‘želja’ nije ispunila, morala je nešto poduzeti. Pokušavala ju je urazumiti. Ipak, kćer je nije slušala pa kad nije mogla riječima, majka se ‘poslužila’ rukama i počela kćer čupati za kosu i tući je. To je trajalo neko vrijeme, a onda su ih zadrugari, ali i osiguranje razdvojili. To nije pokvarilo zabavu, ekipa je nastavila plesati i piti.

Što se tiče Marije i Miljane, situacija ni nakon svađe nije bila idealna. Majka je cijelu noć pratila svaki Miljanin korak, a ona je od nje bježala.