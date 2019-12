VELIKI INTERES ZA KONCERT ŽELJKA BEBEKA U SPLITSKOM SPALADIUMU: ‘Ovo mi je naljepša nagrada i poklon. Bit će to noć za pamćenje’

Legendarni Željko Bebek garantira nezaboravnu noć svima koji se 21. prosinca nađu u splitskoj Areni

Baš kao šlag na torti, onako dobro i zabavno za kraj 2019., legendarni pjevač Željko Bebek priprema večer za pamćenje za svakoga tko se 21. prosinca nađe u splitskoj Areni.

Njegova karizma i glas, osvajaju generacije već godinama, a bezvremenski hitovi poput poput ‘Ima neka tajna veza’, ‘Selma’, ‘Na zadnjem sjedištu moga auta’, ‘Ne spavaj mala moja’, kao i one iz svoje dugogodišnje solističke karijere, kao što su ‘Da je sreće bilo’, ‘Laku noć svirači’, ‘Žuta ruža’, ‘Tijana’ pa sve do novijih ‘Ja po kafanama’, ‘Gdje sam bio’, ‘Ono nešto naše’, ‘Ako voliš ovu ženu’, samo su neke od pjesama koje će odzvanjati splitskom Spaladium Arenom. Neke od najljepših pjesama, mnogi pamte još od svoje mladosti i upravo zato s nestrpljenjem iščekuju jedan od najvećih koncertnih spektakala.

Ulaznica je sve manje, bolje rečeno donje tribine su se rasprodale u času i iz tog razloga je otvorena gornja razina tribina za prodaju. Ta činjenica govori dovoljno o tome koliki je interes za koncertom legendarnog pjevača.

SVE JE BLIŽE KONCERTNI SPEKTAKL ŽELJKA BEBEKA: ‘To će biti jedan od onih događaja koji se pamte’

‘Najljepša moguća nagrada i poklon’

„Iznimno me veseli ovoliki interes publike, to je najljepša moguća nagrada i poklon, znati da te ljudi žele doći poslušati i pjevati s tobom uglas. Jedva čekam splitski koncert i obećavam da će to biti noć za pamćenje“ – izjavio je miljenik publike Željko Bebek čije se pjesme prenose s koljena na koljeno, već godinama. Upravo je to dokaz da je pravo vrijeme za ugrabiti kartu i uživati u prekrasnoj adventskoj večeri uz jako dobru glazbu.

Ulaznice za ovaj koncertni spektakl su od danas u prodaji putem sustava Eventim.