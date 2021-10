Novinarka i spisateljica Vedrana Rudan objavila je na svom blogu Rudan.info novi tekst pod naslovom "Prizori iz bračnog života" gdje piše o seksu s bivšim suprugom.

"Gledala sam „Prizore iz bračnog života“, seriju snimljenu prema Bergmanovoj istog imena. Sjećam se fenomenalnih glumaca. Tada me smetalo ono što me smeta i danas. Priča je, ma koliko glumci bili fantastični, neuvjerljiva do pakla. Neživotna. Glupa. Može je snimiti samo tašti mužjak koji ništa ne zna o ženama. Bergman i ovaj drugi, Levi se zove, u nekoliko nastavaka šire lažnu vijest. Nema ludog, uzbudljivog, nezaboravnog seksa s bivšim mužem. Nema! Sve znamo kako je bilo. Zaljubiš se, vrijeme će pokazati da si se zajebala, živiš s njim godinama, tu su djeca, nedostatak love, ili mnogo love, isti ku*ac. A onda, najzad, nešto se dogodi i ti si izvan pakla", piše Rudan pa nastavlja:

"Svijet ti se ruši na glavu. Tko će vratiti kredite? Kako se izboriti za alimentaciju, plaćanje baleta, jahanja, učenja kineskog…S vremenom, vrijeme ili dobar jebač i dobar novi otac tvoje djece, zaliječi rane. Zaboraviš da si stenjala pod čovjekom koga s vremena na vrijeme vidiš na Korzu. Kad ga prepoznaš uvijek se pitaš, koji sam ja ku*ac radila s tim…Tim…Ajde da budem pristojna, s tim neprivlačnim gospodinom.

Priča ostavljenih žena. Ima i ona kad žena odje*e muža i krene prema svijetloj budućnosti sama ili s drugim. To je mnogo uzbudljivija situacija. Protiv nje se dižu muž i tata, tete, strine, svekrva, majka, svekar, otac, svi susjedi, kolege iz firme, selo, grad, jedna država, druga država, ako je tata stranac, djeca u vrtiću njenog sina…

Kad je mama popularna na nju reže čak i državni službenici i mediji, kad ih tata dobro plati. Ipak, s vremenom, ako tata nije ekstremno bogat ili ekstremno bolestan, nositelju rogova popusti bijes, baci pod jaja nešto mlađe da bi lakše zaboravio „ku*vu“.

Djecu je davno izbrisao sa ekrana svog kompjutera. To režiseri znaju pa ipak godinama gledamo filmove i serije u kojima bivše žene, lude od pohote, dudlaju bivšem mužu kao da im od toga život ovisi. Nema šanse, nema jebene šanse da je to priča iz života", napisala je Vedrana.

Napisala je kako je "bračni život napet k’o kineski kišobran kad krene jako jugo sa snažnim oborinama.

"I onda, nakon svega što prođeš s bivšim, glupim k’o kurac ili pametnim k’o neki od naših političkih analitičara, svodi se na isto, je*eni kreten snimi seriju u kojoj bivša žena poludi za bivšim mužem. Ej, tašti režiseri mužjaci, otkrit ću vam tajnu. Kad biste razvedene žene pitali bi li se rađe kresnule s bivšim mužem ili popile metak, sve bi se odlučile za metak. Ne, ne i ne za onaj metak", istaknula je Vedrana.

Piše kako je gledanje serije je**** gubljenje vremena.

"Ne treba se kresati ni s bivšim ni sa sadašnjim mužem u vremenu kad jednim klikom možeš doći do komada mesa koji ti se blještavo smiješi sa ekrana. Seriju neka gledaju ostavljeni bivši muževi koji stvarno vjeruju da će im na vrata noći o ponoći pozvoniti bivša žena odjevena samo u osmijeh i parfem", zaključila je spisateljica.