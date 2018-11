UPOZNAJTE ZG KVARTOVE: Novi YouTube serijal mnoge podsjeća na Knjaza; ‘Želim ljudima približiti kvartove o kojima su možda imali predrasude’

Kratko smo porazgovarali s autorom YouTube serijala Kvart priča Vidom Juračićem

Vid Juračić, filmski redatelj, youtuber a onako, usput, magistar arhitekture novim serijalom Kvart priča oduševio je Zagrepčane ali i daleko šire.

U 10-minutnim videima predstavlja zagrebačke kvartove uz sugovornike koji otkrivaju sve kvartovske tajne, od mjesta za (nazovimo to tako) druženje i najboljih pekara, do kvartovskih šora.

“Ideja za serijal se izrodila iz jednog razgovora s mojim prijateljem Markom Mrkićem. Dugo se ‘kuhala’ ta ideja; moj kanal je u biti krenuo s time da snimam svoje prijatelje i poznanike, najčešće po Zagrebu. A onda nakon tog razgovora s Markom, i još nekih razgovora s još nekoliko ljudi kao što su moja cura Nikolina i prijatelj Vlatko, ideja za ovakav serijal bila je logičan nastavak”, rekao nam je Vid Juračić.

Kaže kako nema nekakvu točno određenu inspiraciju, nego ga nadahnjuje sve u čemu se vidi strast. “Iskreno, nema nekog specifičnog kanala ili emisije koje su me inspirirale. Ljudi kažu da ih podsjeća na rad od Knjaza, shvaćam i zašto, ali iako sam volio gledat Knjazove emisije nije to bila inspiracija, barem ne svjesna. Svašta me inspirira: filmovi, knjige, drugi Youtube kanali; samo je bitno da se u tome vidi neka strast.”, pojasnio je.

‘Nisam iz Zagreba, ali ubili ste’

Kad kažemo da je njegov novi serijal Kvart priča genijalan, samo prenosimo komentare onih koji su ih pogledali:

“Nisam iz Zgb, ali ubili ste, bravo za ideju…dečko iz kvarta odero…samo tako”, “Vid, ovo je genijalno! Zabavno, poučno, duhovito i super snimljeno”,

“Kvalitetno. Ovo je kaj fali na domaćem youtubeu”, neki su od komentara na video o Savici, prvi iz serijala. Naravno, u komentarima su nezaobilazni i pozivi da baš njihov kvart odradi idući, kao i sugeriranje tko bi im tamo bio super sugovornik.

‘Sugovornici su mi ljudi s kojima želim provesti dan’

A Vid ima krajnje jednostavnu logiku odabira vodiča za pojedine četvrti. “Za sugovornike biram svoje prijatelje i poznanike, ali u biti je najvažnije da ta osoba ima odrađenu karizmu. Naravno, biram i po tome s kim bi htio provesti taj dan”, kaže kroz smijeh, a onda u nešto ozbiljnijem tonu dodaje:

“Cilj cijelog projekta je da stvorim nešto što će definirati Zagreb za ovu generaciju i da ljudima približim kvartove o kojima su možda imali neke predrasude”.

Trud se isplatio

U tome je i više nego uspio. Pod njegovim filmovima o kvartovima negativnih komentara – nema, osim ponekog “makni engleske titlove” ili “onaj prošli je bio bolji”. Pozitivne reakcije prate ga i izvan virtualnog svijeta.

“Reakcije i komentari na youtube su velikom večinom jako pozitivne, ali sada su mi krenuli ljudi na cesti prilaziti i govorit da im se cijela priča sviđa. Super je osjećaj kad ti netko preko ceste dovikne da mu se sviđa tvoj rad”, kaže Juračić. Obzirom na to koliko je truda uloženo to ni ne čudi.

Veliki planovi za ljeto

“Za svaku epizodu sam barem 4 sata na terenu, nekad i puno dulje, a snimi se više od tri sata materijala. Montaža je vrlo dug proces, ukupno mi treba oko 20 sati montaže po videu”, kaže Vid i odmah dodaje: “Moram se zahvalit puno ljudi, naravno vodičima odnosno sugovornicima koji me furaju po kvartovima, ali i Alanu Baudoinu koji uskoči i pomogne oko snimki dronom kada je potrebno”.

Kao i obično, puno mu se ideja roji u glavi, o njima ne želi previše, ali nešto nam je ipak otkrio. “Imam jako puno ideja što da radim nakon ovoga, preko ljeta bih volio snimati ‘Otok priča’, ali imam i planove za još ambicioznije stvari. Sada mi je fokus na ovom, a zatim ćemo vidjeti” kaže Vid.

Kreativac prije svega

Na pitanje kako sebe vidi te koji mu je cilj odgovara jednako jednostavno. “Kad me ljudi pitaju što radim, najčešće im kažem da radim svašta, a onda produbim taj odgovor i kažem im da pišem, snimam, montriram i režiram, a nekad radim i kao arhitekt. Moja želja je da stvaram stvari koje želim stvarati. Radim to što radim zato što želim ostaviti neki opus rada koji će ljudi zapamtit. Želim iskoristit svoj potencijal i pokazati za što sam sposoban”.

Rekao nam je i kako mu je, očekivano, njegova Šalata najdraži zagrebački kvart, no jednu stvar nam nije htio otkriti – koji je idući kvart na redu: “Morat ćete se subscribat na kanal i čekati” rekao je u šali. Već jesmo, i nestrpljivo čekamo idući petak.