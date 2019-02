UDALA SE ELLA DVORNIK: ‘Napravili smo to na naš način… I evo nas, samo nas dvoje’

Popularna influencerica udala se za Charlesa Pearcea

Ella Dvornik udala se za svog dugogodišnjeg dečka Charlesa Pearcea s kojim ima kćer Balie Dee, objavila je Ella na društvenim mrežama.

“Prije 5 godina kad smo se upoznali htio me je odvesti u Vegas da me oženi. Nisam imala vizu, sad je imam!! Postoji li bolji nacin za ovaj sretan završetak, nego da ga obilježimo još sretnijim početkom? 3 godine smo se trudili organizirati vjenčanje, al posto su nam obitelji na drugim krajevima Europe bilo je jako jako tesko. Tako učinismo sto radimo najbolje, kako bi Frank rekao ” we did it our way”. I evo nas… Samo nas dvoje, sluzbeno je!

UPRAVO VJENCANI 🙈

P. S. Balie volimo te!”, napisala je Ella na Facebooku.