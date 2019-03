‘ZVIJEZDE PJEVAJU’ NAPUSTIO PRVI PAR: Macan i Tonka nisu prošli dalje, pobjednici su mlađahni Tara i Dino

Remi je izvadila crnu knjižicu i poručila Macanu da čuva Tonku jer bez nje to ne bi imalo smisla

U sinoćnjoj drugoj epizodi showa “Zvijezde pjevaju” izbačen je prvi pjevački par. Krešimir Macan i Antonia Matković Šerić -Tonka dobili su najmanje bodova u ukupnom poretku i tako se oprostili od daljnjega pjevanja, a veliku pobjedu ostvarili su mladi pjevač Dino Jelusić i glumica Tara Thaller, koji su se s pobjednicima prošle epizode Borkom Perićem i Jelenom Radan našli u samom vrhu.

Pohvale za Ellu i Gorana

Emisiju su otvorili pobjednici prve emisije Borko i Jelena, i to pjesmom ”Volare”, koja je pobijedila na San Remu 1958. Znanje talijanskog jezika prva je pohvalila Remi koja je otvorila komentare žirija, od kojega su dobili 32 boda.

Drugi par, Katarina i Pero s pjesmom ”Proud Mary”, za razliku od prethodne emisije kada su osvojili najmanje bodova – 20, žiri je njihov nastup ove subote ocijenio s 2 boda više.

Treći su nastupili Ella i Goran s pjesmom ”My Baby Just Cares for Me”. Danijela Martinović pohvalila je nastup primijetivši kako su unijeli i dozu vlastite interpretacije, no Valentina Fijačko Kobić poželjela je čuti ipak malo više kreacije u izvedbi, a žiri je ukupno nastup ocijenio s 30 bodova.

Čudesan par

Četvrti su bili Tara i Dino s pjesmom ”Think”, najmlađi par u dosadašnjim sezonama showa, kako je primijetio voditelj Duško Čurlić, a Barbara Kolar nadodala je da je riječ o čudesnom paru. Miroslav Škoro nastup je ocijenio savršenim, a složila se s tim i Danijela Martinović, što se iščitalo i iz zbroja ocjena žirija od 35 bodova.

Macan i Tonka nastupili su peti s pjesmom znakovitog naziva ”Laku noć Luigi, laku noć Bepina”. Remi je izvadila crnu knjižicu i poručila Macanu da čuva Tonku jer bez nje to ne bi imalo smisla. I Valentina je ocijenila da nedostaje kontrole glasa i intonacije, što Macana nimalo nije pokolebalo, kao ni njegovu mentoricu – te su rekli kako su odlučili ostati u showu. Žiri je nastupu dao 23 boda, no sa zbrojem glasova publike nisu prošli dalje.

Krešo i Ivana nastupili su kao šesti par te izvedbom pjesme ”Soul man” razveselili i žiri. Miroslav Škoro odmah je primijetio kako je popularni ”lovac” napredovao od posljednje emisije, a složila se i Remi rekavši da je prošle subote bio nastup ”za plakati”, a ovoga je puta u svakom slučaju znatno bolji – 30 bodova.

Kristalne visine

Frano i Žanamari sedmi su par, koji je izvedbom ”Fly Me to the Moon” osvojio 20 bodova, najmanji zbroj ove subote. “Ovo je bio swing, swing izvode swingeri”, u svom stilu dodao je Miroslav Škoro, a da ”falš ton nije ubio čovjeka” tješila je Ridjana Danijela Martinović te prepričala svoju falš izvedbu pjesme ”Yesterday”.

Posljednji par, Ashley i Bojan, za razliku od prošle subote kada je Ashley pokazala svoje znanje hrvatskog jezika, ove je subote odabrao engleski jezik – pjesmu ”Ain’t No Mountain High Enough”, te osvojio i publiku i rasplesao parove u backstageu vatrenim nastupom. Remi je primijetila napredak te vidi prostora za još bolje nastupe, a Škoro je pohvalio i koreografiju, nadajući se da će s kolegicom iz žirija Danijelom nešto slično uskoro izvesti. Martinović je pak primijetila kristalne visine u glasu Ashley Colburne te im je žiri dao ukupnu ocjenu – 28 bodova.

Parovi su se predstavili u žanrovima soulu i swingu, uz pratnju banda Zvijezde sviraju, a na kraju glasanja pjesmu ”Četiri stađuna” izvele su četiri mentorice Jelena, Tonka, Ivana i Žanamari.