ZVIJEZDA BALKANSKE HIT SERIJE: Briljira u glavnoj ulozi običnog čovjeka koji se nakon nesreće nađe u raljama albanske mafije

Radivoje Bukvić: Od holivudskih hitova do regionalnih hit-serija

Veličanstveni uspjeh TV serije „Besa“, koja je okupila brojne poznate domaće i strane filmaše, javnost je podsjetio i na neke glumce iz ovih krajeva koje smo pomalo zaboravili, a sjetimo ih se tek kada njihova imena, pomalo u nevjerici, vidimo na odjavnim špicama holivudskih blockbustera. Jedno od tih imena je talentirani srpski glumac Radivoje Bukvić, koji u seriji „Besa“ tumači glavnu ulogu Uroša Perića.

Glumom se počeo baviti iz ljubavi, ali ne iz ljubavi prema kazalištu ili filmu, nego ljubavi prema jednoj djevojčici. “U osnovnoj školi ušao sam u dramsku grupu jer nisam znao što da radim i kako da joj priđem. Djevojku nisam osvojio, ali sam zavolio glumu”, ispričao je Bukvić za magazin Glossy. Nakon diplome na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Radivoje Bukvić svoju je filmsku premijeru imao 2003. godine sporednom ulogom u filmu „011 Beograd“. Uslijedilo je nekoliko manjih uloga u TV serijama „M(j)ešoviti brak“, „Smešne i druge priče“ te „Stižu dolari“. Pa ipak, najvažnije uloge koje su se pokazale presudnima za daljnji razvoj u karijeri dobio je u Francuskoj.

Vrata europske, a vrlo brzo nakon toga i američke kinematografije, za Radivoja Bukvića otvorila su se 2005. godine ulogom Stefana u francuskom filmu “La Californie”, redatelja i scenarista Jacquesa Fieschija. Film je nominiran za nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je bio i César francuske Akademije umjetnosti i filmskih tehnika, a nominiran je upravo Radivoje Bukvić u kategoriji glumca koji najviše obećava. Zahvaljujući toj ulozi angažiran je u reklami za L’Oreal u kojoj se pojavljuje sa slavnom američkom glumicom Andie MacDowell. „Ulogu u tom reklamnom spotu dobio sam na inzistiranje redateljice spota Nicole Garcia, koja me gledala u filmu “La Californie”. Rekla je producentima da se ja moram pojaviti u reklami“, izjavio je za srpske medije.

Uloga u holivudskom megahitu

Ubrzo zatim dobio je ulogu u holivudskom megahitu „96 sati“ („Taken“), redatelja Pierrea Morela i scenarista Luca Bessona, u kojem glavnu ulogu tumači proslavljeni holivudski glumac Liam Neeson. Uslijedio je dvoznamenkasti niz filmskih i televizijskih glumačkih ostvarenja, od kojih treba istaknuti francuski akcijski triler „Largo Winch“ iz 2008. godine u kojem Radivoje Bukvić glumi zajedno s Tomerom Sisleyem, Kristin Scott Thomas i Mikijem Manojlovićem.

Tu je i uloga u francuskom filmu „Coco Chanel i Igor Stravinski“ o zabranjenoj romansi između slavne modne dizajnerice i legendarnog kompozitora, te francuski film iz 2009. godine „The Invisible Woman“ („La femme invisible“) u kojem glavnu ulogu ima poznata francuska glumica Julie Depardieu, kći još poznatijeg Gerarda, te izvrsna britanska glumica Charlotte Rampling.

Iste te godine Bukvić je dobio poziv za ulogu poručnika Jevrema u filmu „Besa“, autora i redatelja Srđana Karanovića. Snimanje filma „Besa“ ujedno je označilo i povratak regionalnoj kinematografiji jer se Bukvić nakon serije „Stižu dolari“ isključivo posvetio projektima u europskoj i američkoj produkciji. U Karanovićevoj „Besi“ glavnu ulogu Azema tumači Miki Manojlović, a radnja je smještena u vrijeme početka I. svjetskog rata. Nakon „Bese“ Radivoje Bukvić sve više prihvaća pozive za sudjelovanje u regionalnim projektima, poput TV serija „Moj rođak sa sela“ i „Cvat lipe na Balkanu“, ali ne zapostavlja ni internacionalnu karijeru.

Glavna uloga u Besi

Gledamo ga 2011. godine u francuskom mjuziklu „Beloved“ (“Les bien-amies”) u kojem glavne uloge imaju slavna francuska glumica Catherine Denevue i njezina kći Chiara Mastroianni, koje i u filmu glume majku i kćer Madeline i Veru. Radivoje Bukvić i njegova glumačka partnerica Ludivine Sagnier u filmu glume mladog Jaromila i Madeline (mlada Catherine Denevue), odnosno Verine roditelje. Jedna od uloga pripala je i legendarnom pokojnom američkom redatelju i scenaristu, oskarovcu Milošu Formanu. Kako sam Bukvić kaže, ova uloga pomogla mu je u dobivanju uloge u još jednom holivudskom blockbusteru, „Umri muški 5“ („A Good Day to Die Hard“).

„Prijavio sam se za casting i tražili su me da pošaljem neki svoj film. Poslao sam “Les bien-amies”, nakon toga su me nazvali“, kazao je Bukvić novinarima. U petom nastavku filmske sage “Umri muški” Radivoje Bukvić utjelovljuje Alika Baranova, bivšeg specijalca koji se suprotstavlja neuništivom Johnu McClaneu, a kojeg, naravno, tumači Bruce Willis. Od zvučnijih filmskih naslova u kojima se Bukvić pojavljuje treba navesti „The Transporter Refuelled“, producenta i scenarista Luca Bessona, koji je režirao Camille Delamarre. Riječ je o četvrtom filmu popularne franšize „Transporter“ u kojem glavnog lika Franka Martina u prva tri nastavka glumi Jason Statham, dok je u četvrtom nastavku ta uloga pripala Edu Skreinu.

I tako je tek 2018. godine, petnaest godina nakon svoje prve uloge i nakon zaista respektabilnog niza međunarodnih filmova i serija, Radivoju Bukviću po prvi puta stigao poziv za igranje glavne uloge u projektu s ovih prostora – uloge Uroša Perića u TV seriji „Besa“. Serija je to o običnom obiteljskom čovjeku koji nakon tragične prometne nesreće biva upleten u poslove moćne albanske mafije. „Besa“ je okupila šareno internacionalno društvo vrhunskih filmskih profesionalaca, između ostalog, cijenjenog britanskog autora i producenta Tonyja Jordana te izvrsne glumce Arbena Bajraktaraja i Miloša Timotijevića, koji također iza sebe imaju zapažene uloge u brojnim međunarodnim i holivudskim filmskim projektima.

Radivoja Bukvića gledali smo i u vrlo uspješnoj i hvaljenoj TV seriji „Senke nad Balkanom“, redatelja Dragana Bjelogrlića, u kojoj jednu od glavnih uloga tumači poznata srpska glumica Marija Bergam, s kojom je Bukvić donedavno bio u braku. Od nadolazećih projekata, Radivoje Bukvić glumit će Nikolu Teslu u filmu „Luminous – Iz svjetla“ o životu velikog genijalca, a premijera filma najavljena je za ovu godinu.

Izvrsna glumačka ostvarenja Radivoja Bukvića u serijama „Besa“ i „Senke nad Balkanom“, kao i kao mnoge druge filmske i TV naslove možete pratiti na PLAY Premiumu, dodatnom programskom paketu na RTLplayu.