ZORAN ZAPROSIO SUZI: Od nervoze je jedva otvorio kutijicu s prstenom; ‘Sad si moja i gotovo’

Nervozni farmer jedva je otvorio kutijicu s prstenom koliko su mu se ruke tresle

U “Ljubav je na selu” dogodio se najromantičniji trenutak 13. sezone. Naime, farmer Zoran zaprosio je kandidatkinju Suzi s kojom je kliknuo još prvog dana, piše RTL.hr.

Nakon što su uživali na jahanju, farmer je rekao svojoj odabranici da ima iznenađenje za nju.

“Ruke mi se tresu, ne mogu otvoriti”, rekao je nervozni Zoran dok je pokušavao otvoriti kutijicu s prstenom. “Bi li se ti udala za mene?”, upitao je potom Suzi.

Splićanka se šokirala, ali ubrzo je pristala. “Sad si moja i gotovo”, rekao joj je budući suprug.

“Non stop dokazuje meni i sebi da je to, to. Prsten ne mijenja ništa, to je samo još jedan dokaz naše ljubavi. Od nikoga nisam uzela prsten, samo od njega”, izjavila je kasnije Splićanka.

Oboje su otkrili da se njihova sreća ne može izmjeriti.

“Ja bih te sad ljubila cijeli dan”, rekla je presretna Suzi Zoranu.

Sve o showu ‘Ljubav je na selu’ čitajte i gledajte na RTL.hr-u.