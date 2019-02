ZLOČESTA CURA HRVATSKOG REALITYJA: Seksala se u Ljubavi na selu, a sada objavljuje snimke jahanja i obračunava se s hejterima

Nakon što je ispala iz ‘Ljubavi na selu’, Paulina Popović obračunala se s onima koji su je zbog ponašanja kritizirali na društvenim mrežama, a prozvala i novinare te svima lijepo poručila da je mogu poljubiti u stražnjicu

Siščanki Paulini Popović (37), koju je šest godina mlađi Salvonac Jovan Karapandža ovaj tjedan izbacio iz “Ljubavi na selu” slava se jako svidjela pa se tako svako malo obraća svojim obožavateljima. Mediji su pisali kako se Paulina prije izlaska iz showa seksala s Jovanom. Izjavom kako je Jovan “vrstan tehničar i ima velikog konja”, ona je to indirektno i potvrdila.

PAULINA PRIZNALA SEKS S JOVANOM? ‘Vrstan je tehničar i ima velikog konja, a ove cure skupljaju tuđe otpatke’

“Dragi moji moja zupanija Sisacko moslavacka je ponos ljudi, djeca svi se zele slikati sa mnom ponosna sam sto zivim u u ovoj zupaniji jer ljudi znaju da je to sou volim vas”, stoji u njenoj objavi od subote, samo jednoj od brojnih u kojima se obraća obožavateljima.

A istovremeno žestoko uzvraća svima onima kojima se ne sviđa i koji je prozivaju iz različitih razloga.

Tako su je neki među komentarima upitali ne vidi li ona da je ne obožavaju već da se s njom sprdaju, na što je Popović odgovorila: “Mogu da me poljube u guzu”. Na to su je upozorili i da ima kćer kojoj se neće biti lako nositi s njenim publicitetom, no na to nije odgovorila.

Paulina je objavila fotku, ali i video kako jaše konja.

Onima koji su na nju ljubomorni poručila je da je poljube u stražnjicu. U dijelu komentara dobila je i podršku. Neki su isticali kako oni koji je ne vole liječe svoje komplekse te da se za dobrim konjem uvijek prašian diže.

Podsjetimo, Paulina Popović poprilično se iznenadila kada ju je 31-godišnji Slavonac izbacio iz emisije, posebice jer je prije toga s njim itekako intimno družila, a i jedno i drugo pomalo nevješto prvo demantirali informaciju da je među njima pao i prvi seks u “Ljubavi na selu”, ali onda je Paulina izjavom spomenutom na početku teksta ponovno otvorila sumnje.