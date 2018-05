Zlatan Zuhrić Zuhra u novoj humorističnoj seriji ‘Otac i sin’ koja će vas nasmijati do suza

Serija koja je nastala po uzoru na sjajnu, gotovo istoimenu predstavu

Na male ekrane uskoro stiže prava poslastica – nova humoristična serija ”Otac i sin”, u produkciji Pozitiv produkcije, koja će nesumnjivo osvojiti srca brojnih gledatelja, posebice štovatelja lika i djela legendarnog Zuhre, ali i svih ljubitelja britkog i ciničnog humora. ”Otac i sin” odličan je novi sitcom, koji na iznimno duhovit način prikazuje klasičan primjer generacijskog jaza između oca Marka i sina Žarka Miketića.

Otac, kojeg glumi naš poznati glumac i komičar Zlatan Zuhrić Zuhra, i sin, kojeg je utjelovio odlični mladi stand-up komičar Tin Sedlar, tipičan su primjer oca od 55 i sina koji je upravo navršio 18 godina. S obzirom na dotadašnje okolnosti, po prvi put u životu počinju živjeti sami i teško se snalaze u novonastaloj situaciji. Otac, koji je u prošlosti bio trgovački putnik, nije pretjerano sudjelovao u odgoju sina pa se silno čudi njegovim navikama i stilu života.

No, vrlo ozbiljno shvaća svoju ulogu samohranog oca koji sina mora podučiti osnovnim životnim stvarima, dok istovremeno vodi bitku i sa samim sobom. Sin pak, kao svaki tipični osamnaestogodišnjak, nezainteresiran je za očeve savjete i bio bi najsretniji da ga pusti na miru. Interesiraju ga samo cure, no na ljubavnom planu mu baš i ne ide onako kako želi. Otac mu ide na živce jer mu stalno soli pamet savjetima koje on smatra banalnim i nevažnim. Iako se vrlo često sukobljavaju zbog uzajamnog nerazumijevanja, ustvari se jako vole i zajednički pokušavaju dovesti svoj život u red, svaki na svoj način.

Serija ”Otac i sin” nastala je prema gotovo istoimenoj predstavi ”Ocat i sin”, koja je prošle godine premijerno izvedena u Zagrebu, a zatim i u Zadru, Varaždinu, Križevcima i mnogim drugim hrvatskim gradovima, kao i u nekoliko gradova u BIH. Isti glumci utjelovili su glavne uloge, a predstava je doživjela veliki uspjeh. Inspiraciju za predstavu, pa tako i za seriju, Zuhra je pronašao u stvarnim životnim situacijama koje proživljava s vlastitim sinom, a vjerujemo kako će se mnogi moći poistovjetiti s njima.