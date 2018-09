ŽIVOT NA VAGI: Nakon što je otkrila da su ona i Marko zaljubljeni, Filomena dramatično napustila show!

Iako je ispala, Filomena je pokazala da ju je sudjelovanje u showu učinilo još jačom i sigurnijom u sebe

Zagreb, 28. rujna 2018. – Pred kandidatima je još jedno vaganje, a crveni tim ima tri kilograma prednosti koje su osvojili na izazovu. Jedini siguran od ispadanja je Mario koji je osvojio imunitet nakon što je pojeo kalorični kolač.

Keti je bila prva na vaganju. Na zadnjem vaganju imala je 125 kg, a sada ima tri kilograma manje. Magdalena je na prethodnom vaganju imala 107,6 kg, a na ovom vaganju ima 105,4 kg. Josipa je prva iz crvenog tima stala na vagu. Smršavila je 4,7 kg te trenutno ima 127,5 kg. Marta je sa 151,5 kg došla na 148,8 kg, što je gubitak od 2,7 kg. Biserki je vaga pokazala 118,9 kg, što znači da je izgubila 3,4 kg. Ireni je vaga pokazala 3,3 kg manje te sada ima 115,5 kg. Nina Martina je pomalo u strahu stala na vagu jer je na prošlom vaganju izgubila samo pola kilograma. Sada je izgubila 2,3 kg te ima 113,1 kg. Trenerica Sanja izrazila je sumnju oko fantastičnih rezultata djevojaka iz crvenog tima. Naime, smatra da su im rezultati predobri, a njezina je reakcija iznenadila Josipu koja je u nevjerici rekla da ne može vjerovati da jedna trenerica izgovara takve stvari. Mario je pak pojasnio da je vjerojatno riječ o prednosti koju je crvenom timu donijela sauna, a kako su u prošlom ciklusu imali lošije rezultate nego plavi, to su sad nadoknadili.

Filomena je na vaganju priznala da ona i Marko razvijaju simpatije. „Bolje je da nismo po cijeli dan zajedno, dobro je da smo u različitim timovima“, kazala je na Marijanino pitanje kako funkcioniraju ona i Marko. Zaljubljenost joj očito dobro koristi jer joj je vaga pokazala 2,6 kg manje. Mario je izgubio 4,1 kg te sada ima 138,6 kg. Luka je na prethodnom vaganju imao 136,8 kg, a ovo vaganje pokazalo je fantastičnih 6 kilograma manje. Domagoj je imao 160,9 kg na zadnjem vaganju, a sada ima 4,4 kg manje. Marko je izgubio 4,1 kg te sada ima 149,8 kg.

Rezultati nisu izostali

Petar je s 155,3 kg došao na 147,5 kg, što je čak 7,5 kg manje! Ivan je imao 142,4 kg dok mu je ovaj put vaga pokazala 5,5 kg manje. Alen je dosad imao odlične rezultate na vaganju, a to se nastavilo i ovaj put. Vaga je pokazala 5,9 kilograma manje te sad ima 157 kg. Miro je imao 143,4 kg, a smršavio je 2,9 kilograma. Mario je zadnji išao na vaganje, a vaga je pokazala 4,2 kilograma manje. Plavi tim ukupno je izgubio 36,4 kilograma, odnosno 2,9 % tjelesne mase. Crveni su izgubili 32,4 kilograma, a to je u postotku 2,9%, no uz tri dodatna kilograma koja su osvojili na izazovu ostvarili su rezultat od 3,2 % što znači da plavi idu na eliminacije.

Marta je glasala za Filomenu, baš kao i Luka, a razlog je taj što je mislio da može dati više od sebe. Magdalena je isto glasala za Filomenu, ali vjeruje da će i izvan kuće nastaviti s treninzima. Alen je svoj glas dao isto dao Filomeni, mada priznaje da se dvoumio između nje i Marte. Filomena je komentirala da ju je njezin tim odlučio izbaciti jer očito nisu imali hrabrosti glasati drugačije. Nina je glasala za Martu, a tako je odlučila i Keti jer smatra da se nije dovoljno trudila. Mario je napisao Martu jer smatra da glumata na treninzima. Filomena je glasala za Martu. „Moj kriterij nije samo vaga, nego cjelokupni angažman. Od urednosti u kući do prehrane i angažiranosti. Mislim da je davala puno manje nego ja.” Odlučujući glas je imao Petar koji je glasao za Filomenu.

Razna mišljenja

„Marta se ovaj put izvukla, njoj sam dao još jednu priliku. Napisao sam Filomena jer je pokazala zavidnu promjenu od ulaska u show, ali mislim da će joj sada biti sve teže. A i primijetio sam da joj sve više nedostaje kći”, kazao je Petar, ali to njegovo obrazloženje izazvalo je burne reakcije u crvenom timu koji smatra da Filomena nepravedno ispada. Miro je komentirao da nisu pravedni prema samohranoj majci kojoj je bilo potrebno ostati u showu, a Marko je rekao da će svoje mišljenje pokazati negdje drugdje.

Filomena je u kuću ušla sa 144,5 kilograma, a izlazi s 9,9 kilograma manje. Poručila je ostalim kandidatima da su ih boje razdvojile i da su bili u puno boljim odnosima dok su bili svi isti tim, a obećala je da će na finale doći s 85 kilograma. Za kraj je pročitala i obećanje koje je sebi dala na početku showa.

Izašla kao pobjednica

„Rodila se još veća snaga i želja da ova duboko zakopana žena u meni oživi. Obećavam si danas da me više ništa neće pokolebati. Voljet ću novu ženu koju gledam u ogledalu i biti ponosna što ovog puta nisam odustala. Bože, hvala ti!“, napisala je između ostalog Filomena. Njezin izlazak duboko je pogodio Marka, a novopečeni ljubavni par u Životu na vagi na kraju i se poljubio pred svima. Novi tjedan, novi izazovi i nove napete situacije u Životu na vagi čekaju gledatelje i sljedeći tjedan, od ponedjeljka do petka u 21 sat na RTL-u!