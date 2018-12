ŽIRIJU NIKAD TEŽE, KUĆI POSLALI DVOJE NATJECATELJA: Sada se zna zašto je Huljić zaplakao, kandidati zapjevali s mentorima

Autor: Hot.hr

U drugom djelu natjecanja kandidati su zapjevali sa svojim mentorima, a prvi su nastupili Ilma i Jacques s pjesmom ‘Kao kazna Božja’

U polufinalnoj epizodi glazbenog showa ‘Zvijezde’ ‘veličanstvena sedmorka’ zapjevat će bok uz bok svojim mentorima, a samo njih petero proći će u finale.

Sedmero natjecatelja show je otvorilo pjesmom ‘Zauvijek tvoj’ Jacquesa Houdeka koji je zajedno s njima zapjevao na pozornici.

ŠTO JE TOLIKO RASPLAKALO TONČIJA HULJIĆA? Prvi put u ‘Zvijezdama’ slomio se najstaloženiji član žirija

”Jacques bi mirne duše mogao biti pobjednik ovog showa”, komentirao je u šaljivom stilu Tonči na kraju njihova nastupa.

Ilma posvetila pjesmu suprugu

Na pozornicu je prvo stala kandidatkinja iz Jacquesovog tima, Ilma Karahmet, a kako je ove večeri pred mladim pjevačima neizvjestan trenutak kada će ih samo petero proći u finale, svatko od njih morao je otpjevati dvije pjesme, jednu koju nekomu posvećuju te jednu koja im nešto posebno znači.

Ilma je odabrala pjesmu koju je posvetila svome suprugu. ”Sretna sam u ljubavi i to sam željela okruniti ovom pjesmom”, otkrila je Ilma te otpjevala pjesmu Celine Dion, ‘Power Of Love’. Nakon ogromnog aplauza, na pozornicu je došao i Ilmin suprug koji ju je zagrlio i poljubio.

”Ilma, večeras se dogodila čarolija. Ostao sam frapiran na probi kako pjevaš ovu pjesmu. Večeras nisi bila tehnički savršena, ali svi smo pali u nesvijest pred tvojom emocijom i ovaj kraj ti nikad neću oprostiti koliko si ga dobro otpjevala. Za mene je zvijezda rođena!’, rekao joj je njezin mentor Jacques, a Ilma je dobila maksimalnih 25 bodova.

‘Za Rome diljem svijeta’

Renato Zahirović iz Ninina tima bio je sljedeći kandidat na sceni, a pjesmu Gorana Bregovića, ‘Ederlezi’ posvetio je svim Romima diljem svijeta. ”Ono što mi je fantastično je to što napokon nisi gledao u pod nego u oči publike i pobijedio si samog sebe i čestitam ti na tome. Bravo!”, rekla mu je mentorica Nina, a Renato je također dobio maksimalnih 25 bodova.

Lorena Bućan je Sadeinu pjesmu ‘Pearls’ posvetila svojoj obitelji i prijateljima, a i njoj je žiri, zajedno s njezinim mentorom Petrom Grašom, dodijelio ukupno 25 bodova. ”Fantastično si iznijela emociju i od mene imaš pet bez dileme”, rekao joj je Grašo.

”Ovo je bio strašno hrabar izbor pjesme i ja mislim da ti nas sve lažeš koliko imaš godina. Ovo je nevjerojatno!”, nadovezao se Huljić.

Dečki za mame

Roko Blažević odlučio je otpjevati pjesmu Leonarda Cohena, ”Hallelujah”, a posvetio ju je svojoj mami koju zbog njezina posla nije vidio pola godine. ”Točno ćeš mi napisati svoj jelovnik i kada ideš spavati jer meni je u interesu da pjevam ovako kao ti!”, rekao mu je mentor Jacques. ”Zbog ovog se isplati nadati da ova zemlja možda ima šanse na nekim poljima”, rekao je Roku Tonči koji mu je dao pet bodova kao i svi ostali članovi žirija.

Idući je zapjevao Siniša Vidović koji je naglasio da njegova mama nije mogla biti s njim pa je njoj posvetio pjesmu Caluma Scotta, ‘You Are The Reason’, budući da mu je ona uvijek najveća podrška. ”Bilo je odlično. Izašao si iz svoje ljušture i pokazao da možeš drugačije”, rekao mu je mentor Tonči, a Nina je dodala da je bio čaroban. I Siniša je baš kao i njegovih prethodnih četiri kolege dobio maksimalan broj bodova.

Maksimalan broj bodova za kandidate

S pjesmom Aerosmitha, ‘Dream On’, koju je posvetio svojoj djevojci Stephany, Noa Rupčić zasjao je na pozornici, a njegova djevojka na kraju je izašla na binu kako bi ga zagrlila i poljubila. ”Ovo je strahovito teška pjesma, a ja nemam zamjerku jer odabrati tako zahtjevnu pjesmu bilo je vrlo hrabro, naročito nakon pet zvedbi koje su bile prije tebe i bile su savršene”, rekao mu je njegov mentor Grašo. I on je dobio maksimalan broj od 25 bodova.

Huljić pustio suzu

Anamarija Mikulić bila je posljednja koja je nastupila u prvoj fazi polufinalne emisije, posvetivši pjesmu ‘Ključ života’ Olivera Dragojevića upravo njemu. Iako je u jednom trenutku zaboravila stihove, to nije omelo predsjednika žirija Tončija da uživa u njezinoj izvedbi, a i prvi put u showu, za vrijeme njezina nastupa, pustio je suzu!

”Znaš to je ljepota života? To što je nepredvidiv i što se događaju nepredvidive stvari. Svaka ti čast na hrabrosti i to dvostrukoj. Prvo, što si jedina večeras pjevala pjesmu na hrvatskom, a drugo je to što si imala hrabrosti nastaviti dalje kada si zaboravila tekst”, objasnio joj je mentor Tonči.

Nastupi s mentorima

U drugom djelu natjecanja kandidati su zapjevali sa svojim mentorima, a prvi su nastupili Ilma i Jacques s pjesmom ‘Kao kazna Božja’ koju Gospodin Glas izvodi s Ivanom Kindl. ”Ilma se potpuno ravnopravno nosila sa Jacquesom i to je ono najljepše od svega”, komentirao je Tonči njihov nastup, a ostali su komentirali da je Ilma sretna što ima takvog mentora. Duet je žiri ocijenio s maksimalnih 20 bodova jer u ovome krugu mentor koji nastupa sa svojim kandidatom ne može sam sebi dati bodove.

Sljedeći su nastupili Renato i Nina s pjesmom Dina Merlina, ‘Ti si mene’ na kojoj je gostovala upravo Nina. ”Ponosim se njime i ono što sam htjela, to sam i dobila. Dobila sam frajera koji više nema problema gledati ljude u oči”, objasnila je sretno Nina nakon njihova nastupa, a žiri je pohvalio njihovu izvedbu. Renato je kratko rekao da mu je bila velika čast pjevati s Ninom Badrić, a njihov duet žiri je nagradio maksimalnim brojem bodova.

Lorena i Petar otpjevali su pjesmu ‘Baklje Ivanjske’ koju u originalu izvode Doris Dragović i Mladen Bodalec, a tijekom nastupa članovi žirija komentirali su kako ne mogu vjerovati da Lorena ima samo 16 godina. ”Lorena, ja ti moram reći da si sva moja očekivanja pokazala u ovoj izvedbi”, rekao joj je Grašo na kraju njihova dueta. Žiri je također imao samo riječi hvale. ”Kakav duet! Baš je bio gušt i šteta što je trajalo tako kratko”, rekao im je Jacques, a Andrea je šaljivo komentirala da se upravo odljubila od Tončija i zaljubila u Petra Grašu. Lorena je dobila četiri petice od žirija.

Roko i Jacques bili su sljedeći duet, a zapjevali su pjesmu koju izvode Tony i Jacques, ‘Tugo moja’. ”Jacques, ti si savršen mentor i savršeno ih vodiš prema nečemu lijepome, a tebe je, Roko, predivno slušati u hrvatskim pjesmama”, rekla im je Nina. Roko je također dobio 20 bodova.

Andrea se zaljubila

Siniša i Tonči otpjevali su pjesmu grupe Madre Badessa i Nene Belana, ‘Žaj mi je’. ”Siniša, ja ovu pjesmu obožavam i glupo mi je da je Tonči nije napisao za mene i Grašu”, rekla im je Nina, a Tonči je ponovno na klaviru zasvirao svoju pjesmu pa su Nina i Grašo zapjevali u duetu te razgalili publiku, ali i sami sebe. ”Slobodno traži sudsku zabranu pristupa, Tonči, ali ja sam se opet zaljubila u tebe!”, rekla je Andrea i sve nasmijala.

Noa i Grašo otpjevali su Grašin hit ‘Ko nam brani’, a žiri su iznenadili rock-verzijom pjesme te im dodijelili maksimalnih 20 bodova.

Anamarija i Tonči bili su posljednji par koji je stao na binu, a otpjevali su Tončijevu ‘Providencu’. ”Ti si toliko upečatljiva i tvoja iskra je tako nepatvorena da za tebe nema straha. Ti si netko tko će tek početi i čeka te blistav put!”, rekla joj je Nina, a Andrea se rasplakala rekavši da ovog puta nije gledala u Tončija nego u Anamariju. ”Ovaj prvi dio, gdje si pjevala ove visoke lage, pa to je bilo dostojno nekog Eurosonga, pogotovo vas dvoje skupa, Tonči na klaviru…, pogotovo zato što se Tončija puno manje vidi pa je to automatski ljepše što ga se manje gleda”, šalio se Grašo, a Tonči se morao nadovezati.

”Petar Grašo je dokaz da je i nemoguće moguće i da netko ovakav postane popularan!”, nasmijao je Tonči Grašu svojom izjavom. Anamarija je morala skupiti 40 bodova kako bi prošla u a capella dio emisije, što je na kraju i ostvarila!

Anamarija i Siniša otišli kući

U trećem krugu sedmero kandidata moralo se natjecati u a capella izvedbama, a nakon što su svi otpjevali pred žirijem, teška srca kući su poslali Anamariju Mikulić i Sinišu Vidovića, a odlučili da u finale prolaze Roko Blažević, Renato Zahirović, Ilma Karahmet, Lorena Bućan i Noa Rupčić.

Tko će od petero finalista postati nova pjevačka zvijezda, gledatelji će doznati idućeg petka u 20 sati, kada je na programu veliko finale glazbenog showa ‘Zvijezde’.