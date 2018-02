ŽIRI NEZADOVOLJAN: Pažanin: ‘Niti je to jelo, niti je to kuhanje, niti je to dobro!’, Janković: ‘Meni je ovaj set jela Černobil!’

Pretenciozna jela zadat će kandidatima probleme zbog kojih će žiri na tanjurima dobiti pravi Černobil.

Kandidati znaju da ih večeras očekuju eliminacije i da će dva najlošija para napustiti show Tri, dva, jedan – kuhaj! pa su si zbog toga, kako bi se dokazali žiriju, visoko postavili letvicu. No, nisu ni slutili da je upravo to najveća pogreška te da ponekad treba igrati na sigurno i tako izbjeći pljuštanje komentara nezadovoljstva.

„Niti je to jelo, niti je to kuhanje, niti je to dobro! Želim vam svu sreću, ali dalje od mene“, kazao je Ivan Pažanin nakon kušanja jela. S njim se složila i Mateja Domitrović Sabo, koja je priznala kako joj je žao hrane i namirnica jer su potrošene uzalud, a Mate Janković sročio je to kratko i jasno: „Meni je ovaj set jela Černobil!“.

