ŽIRI JE ODLUČIO – OVIH 10 KANDIDATA IDE DALJE! Tonči sprema veliko iznenađenje, a bit će i sočnih priznanja

Nakon što je žiri glazbenog showa ‘Zvijezde – ljetni hit’ poslušao 60 audicijskih nastupa kandidata, odabrali su samo njih desetero koji će ove subote od 20.15 sati nastupiti u šestoj epizodi RTL-ova showa.

Izbor nije bio nimalo lak, a predsjednik žirija Tonči Huljić, kao i Nina Badrić, Petar Grašo, Branko Đurić Đuro i Andrea Andrassy odabrali su one najbolje koji su po njihovim kriterijima idealni kandidati za ljetni hit. Kao što su već naglašavali, tražili su – ne samo glas koji će ih oboriti s nogu, već i karizmu kao i scenski izričaj, a sve to zajedno čini osobu koja ima karakteristike zvijezde.

I dok će neki kandidati, i to drugi put, potpuno očarati žiri, Tonči, koji je prethodnu epizodu zaplakao kada je nastupio kandidat Lovro Dokić, inače skijaški paraolimpijac, u ovoj će epizodi neustrašivom Lovri ostvariti i san – otpjevat će s njim pjesmu u duetu! Emocija neće nedostajati, kao ni nekih priznanja. Đuro će tako otkriti koja ga natjecateljica podsjeća na njegovu suprugu.

Kojih desetero kandidata ima šanse ući u polufinalnu emisiju te tko je dovoljno dobar da osvoji Tončijev ljetni hit, ne propustite pogledati ove subote od 20.15 sati na RTL-u.

Lucijan Janko Krnić (23) iz Zagreba: Ljubitelj jazza i klasike želi ostvariti svoj san i postati glazbena zvijezda

Lucijan Janko Krnić dolazi iz Zagreba te je završio školu za kemijskog tehničara, ali sebe u budućnosti vidi na Muzičkoj akademiji te kao uspješnog pjevača. U show ‘Zvijezde – Ljetni hit’ prijavio se jer smatra da je to dobra prilika za izlazak na glazbenu scenu.

Inače je ljubitelj rocka, jazza i klasike, a omiljeni glazbenik mu je Alex Turner. Svira gitaru i saksofon, a nedavno je počeo svirati i klavir. Prva asocijacija na ljeto mu je more, zabava i dobro društvo.

Lina Pejovska (16) dolazi iz Makedonije kako bi osvojila estradu: Već je postala YouTube zvijezda, a sad dolazi osvojiti i TV publiku

Lina Pejovska 16-godišnjakina je koja dolazi iz makedonskog Skopja, gdje je već nastupala na festivalima, a sudjelovala je i u Pinkovim zvjezdicama u Srbiji. Svoje obrade glazbenih hitova redovito diže na YouTube, a cover pjesme ‘Savršen par’ pogledan je već 2,2 milijuna puta! Za pet godina se vidi se na pozornici kao slavna pjevačica, a nada se da će nakon toga ostvariti i svjetsku karijeru.

Na ovaj show prijavila se jer se voli natjecati te smatra kako je to dobar način da se za nju i njezin glas daleko čuje. Cijeli je svoj život, rad i trud usmjerila prema jednome cilju – da postane popularna pjevačica. “Društvena, pozitivna i interesantna osoba”, riječi su kojima se ova 16-godišnjakinja opisuje. Iako priželjkuje pobjedu, kaže kako je poraz ne može zaustaviti na njezinu putu. “Ako je poraz fer, to mi je samo motiv da radim što više”, objašnjava.

Filomena Puljiz (20) iz Solina: ”Dolazim pobijediti jer imam sve što jedna zvijezda treba imati”

Filomena Puljiz, kao i većina kandidata, želi postati najveća regionalna zvijezda i rasprodavati koncertne dvorane. Trenutačno se priprema za upis na Muzičku akademiju, a osim glazbe strast joj je i gluma.

Smatra kako se do cilja može doći samo napornim radom. “Spremna sam žrvovati društveni život jer mislim da se do cilja može samo uz red, rad i disciplinu, što znači da nema prostora za pijanke i partijanje”, objašnjava 20-godišnjakinja. Uz nju je uvijek majka koja je podržava u svemu i koju smatra najvažnijom osobom u životu. “Isus i majka. Isus – spasitelj svijeta i majka – donila me na ovaj svit”, objasnila je.

Danilo Stankić (22) dolazi iz Kikinde osvojiti show: Pleše balet od malih nogu, bavi se glumom te trenutačno igra u kazalištu Komedija

Danilo Stankić ima 22 godine i dolazi iz mjesta Kikinda u Srbiji, a kako kaže, jednog dana se probudio, spakirao stvari i došao u Hrvatsku, bez puno razmišljanja. Danilo pleše balet od malih nogu, a osim baleta, bavi se i glumom te trenutačno glumi u kazalištu Komedija, gdje je dobio angažman na pune dvije godine u mjuziklu!

Iako se ne bavi toliko pjevanjem koliko glumom želio je novi izazov u životu.Od nagrada osvojio je prvo mjesto u suvremenom plesu na Internacionalnom natjecanju u Rumunjskoj 2015. Prvo mjesto u suvremenom plesu i drugo mjesto u hip-hopu na Državnom natjecanju u Zrenjaninu 2015. godine.

Armin Malikić (27): Sam piše i sklada svoje pjesme i sebi je najomiljeniji pjevač

Armin Malikić ima 27 godina i dolazi iz Tuzle. Apsolvent je na Medicinskom fakultetu, a za sebe kaže da je oduvijek bio drugačiji od ostalih. Do sredine 2018. radio je na brodu kao pjevač i priznaje da mu je to vrijedno iskustvo koje ga je promijenilo. Armin piše i sklada svoje pjesme i sebi je najomiljeniji pjevač. Iako trenutačno nije u vezi, kaže da uvijek boluje od ljubavi.

Ivan Vidović (20): Bivši vojnik koji svira gitaru i pjeva u različitim bendovima

Ivan Vidović ima 20 godina i dolazi iz Metkovića. Nakon srednje škole godinu je dana proveo na vojnoj obuci i postao profesionalni vojnik. Shvatio je kako vojska nije ono što želi pa sada studira građevinu. Ima 3 mlađe sestre od kojih je najpovezaniji s najmlađom zbog koje često putuje kući.

Svira gitaru i pjeva u različitim bendovima. Gradi se kao influencer i ima čak fotografkinju koja prati svaki njegov korak ne bi li ga fotografirala. Snima obrade popularnih pjesama i spotove za iste. Bavi se ekstremnim sportovima, ronjenjem i trčanjem maratona.

Dženana Manov (25): Radi u marketinškoj agenciji, no svoj bi posao najradije zamijenila svjetlima pozornice

Đenana Manov ima 25 godina i stiže iz Sarajeva. Radi kao marketinškoj agenciji, no svoj bi posao najradije zamijenila svjetlima pozornice. Uz pjevanje voli i glumu, ali u njezinu gradu nema baš puno prilike za to. Najvažnije osobe u životu su joj mama i sestra, koje smatra i najboljim prijateljicama. Sebe smatra velikim borcem, vrijednom i upornom osobom. Najviše sluša strani pop i RnB, a omiljena joj je glazbenica Lady Gaga.

Dženana je dosad javno nastupala samo na školskim priredbama, Sudjelovanjem u showu želi pobijediti samu sebe i kočnice koje ima u glavi. ”Imam jedan san cijeli svoj život, uvijek sam strepila i bojala se, ali sada mislim da je vrijeme i da sam skupila dovoljno hrabrosti slijediti svoj san”, ističe.

Andrea Kadić (18): Voli blues, R&B i pop glazbu, a najdraže pjevačice su joj Beyonce, Aretha Franklin i Amy Winehouse

Andrea Kadić ima 18 godina i dolazi iz Gundinaca pored Slavonskog Broda. Nakon srednje škole željela bi upisati psihologiju. Voli blues, RnB i pop glazbu, a najdraže pjevačice su joj Beyonce, Aretha Franklin i Amy Winehouse. Sebe opisuje kao pametnu, zabavnu i humorističnu osobu. U show se prijavila jer se želi zabaviti i steći nova iskustva, a očekuje da će uživati u svakom trenutku tijekom natjecanja. Za pet godina, ističe kratko, vidi se na – pozornici.

Dominik Heštera (26): Sa 20 godina odlučio je iz svog mjesta otići u Rijeku i svirati na ulici

Dominik Heštera ima 26 godina, po struci je vozač, a dolazi iz mjesta Hercegovac u blizini Bjelovara. Sa 20 godina odlučio je iz svog mjesta otići u Rijeku i svirati na ulici. To mu je, priznaje, promijenilo život i otvorilo brojne glazbene ponude. Svirajući je upoznao i svoju suprugu s kojom je nedavno dobio kćer. Dominik se već natjecao na glazbenim showovima, a najviše je dogurao do polufinala.

Tara Bičević (22) dolazi iz Malog Lošinja i obožava pjevati narodnjake: ‘Želim završiti faks i graditi glazbenu karijeru’

Tara Bičević iz Malog Lošinja trenutačno studira menadžment u turizmu u Opatiji, ali želi ostvariti pjevačku karijeru pa živi u Zagrebu gdje s bratom i njegovim bendom nastupa na raznim mjestima. Osim toga, Tara sama nastupa u jednom makedonskom restoranu u Zagrebu.

Najdraži su joj glazbenici Željko Samardžić, Tony Cetinski, Petar Grašo, Celine Dion i Enrique Iglesias. Kaže kako se za pet godina vidi na estradi, a upravo se zato i prijavila u ovaj show. Iskrenost, izgled i pamet su, kako kaže, tri najvažnije stvari u životu kojima se ponosi. Najveća podrška u životu joj je upravo brat koji ju je nagovorio da se prijavi u show.