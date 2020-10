ZGODNI SLAVONAC GOSTE OBORIO S NOGU: Najmlađi kandidat prešao u vodstvo, ali nisu izostale provokacije

U slavonskom tjednu u ‘Večeri za 5 na selu’ ponovno smo u Slavonskom Brodu, a današnji je domaćin bio Marin Ćosić. Student strojarstva za goste je pripremio predjelo naziva Hladno i mokro, glavno jelo Plivajuća teletina te desert Plavkasta poslastica

Marin Ć. dočekao je goste u dvorištu. „Bio je to srdačan i lijep doček“, rekla je Milka, a potom ih je domaćin ponudio aperitivima: šljivovicom, medovačom, likerom od borovnice i višnjevcem.

„Domaćin je bio odličan; opušten, dobar, nisam se tome ni nadala jer je tako mlad“, rekla je Marija Vukoja, a i Mariji Pitlović sve je bilo odlično.

Čim su sjeli za stol, komentirali su dekoraciju koja im se jako svidjela, a uskoro je domaćin donio prvo predjelo – hladnu salatu s kulenom i šunkom, a uz to je poslužio još kulena. „Salata mi je bila izvrsna, a o kulenu se nema što pričati, kulen je kralj Slavonije“, rekla je Marija P., a Marija V. komentirala je kako joj je ipak malo žestok. „Mrak je, ali još malo gorim“, dodala je.

Drugo predjelo bila je juha od kukuruza. „To nisam nikad jela“, rekla je Milka, a domaćin joj je otkrio kako je spravljana prema receptu njegove strine i da to jako voli jesti. „Slavonija je puna kukuruza pa sam to odlučio pripremiti“, rekao je Marin Ć. Juha se svidjela Milki i Mariji P., no nije oduševila Mariju V. ni Marina Š. „Tu juhi nije bilo mjesto“, komentirao je trgovac.

Milka izgubila živce

Glavno jelo bila je teletina ispod peke s krumpirom i povrćem. „Malo sam skeptična da je Marin glavni majstor za jelo“, rekla je Marija V., a Milka je odbrusila: „Ona je skeptična na Marinova jela jer nije probala ničije pa nema pojma što je jelo!“

Marin Š. bio je oduševljen glavnim jelom, a Marija P. je zaključila: „Tu se ne može pogriješiti, teletina uvijek bude fina.“ I dok su svi zadovoljno jeli desert, Marija V. ponovno nije željela ni probati, nego je nastavila provocirati s pitanjima tko je zapravo napravio kolač.

„Ona stalno napada oko nekih stvari, ali već smo se naučili i ne reagiramo na to“, rekao je Marin Š., no Milku j toe već prilično naljutilo pa je rekla: „Nije ni probala desert pa što ju je briga tko ga je radio?!“ Naposljetku je ipak probala malo tijesta zato što ne voli šljive.

Ocjene na kraju odlične

Za iznenađenje su došli Marinovi prijatelji iz KUD-a Koraćanski dukati, koji su zasvirali i zaplesali za goste, a i gosti su se ubrzo pridružili veseloj ekipi.

Marin Š. svom je imenjaku dao ocjenu deset zato što ga je oduševio, baš kao i Milku koja mu je također dala desetku. Marija V. dala je devetku zato što je bilo previše svega, a i Marija P. bila je oduševljena pa je domaćin dobio još jednu desetku.

A kakav će jelovnik za finalni slavonski tjedan pripremiti gospođa Milka, ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa ‘Večera za 5 na selu’ od 20 sati na RTL-u.