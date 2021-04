ZBOG DRASTIČNIH PROMJENA I NOVIH PRAVILA ISPALE SU DVIJE NATJECATELJICE: ‘Meni je ovo na granici jestivosti…’

Jazz je tako ispustila koju suzu zato što više neće kuhati s Joškom, a Jozefini je toliko nedostajala Ksenija

Počeo je finalni tjedan osme sezone showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” u kojem natjecatelji više ne kuhaju u parovima već se bori svatko za sebe. Svaki dan do finala emisiju će napustiti po dvije najlošije rangirane osobe, a to su ovaj put bile Danijela i Jazz.

Na početku emisije voditelj Domagoj Jakopović Ribafish najavio je kandidatima šokantne promijene i nova pravila igre koja će vrijediti sve do posljednje epizode.

NOVITETI NISU SVIM KANDIDATIMA BILI PO VOLJI, A PRAVILA SU SE POSTROŽILA: ‘Baš me je toga bilo strah’

“Od danas pa do kraja finala ćete se boriti svatko za sebe, odnosno nastupat ćete kao individualci. Osim toga, od danas pa do finala će svaki dan iz natjecanja ispasti po dva kandidata s najmanjim dnevnim brojem bodova, a u finale idu dva najbolja natjecatelja”, kazao Ribafish, što je nekim kandidatima posebno teško palo.

Jazz je tako ispustila koju suzu zato što više neće kuhati s Joškom, a Jozefini je toliko nedostajala Ksenija za radnom jedinicom da je i ona postala vrlo emotivna. Jedino je Josip bio istinski sretan što kuha sam: “Da sam se nešto pretjerano navikao na Danijelu, nisam brate, jedva sam dočekao da ostanem sam, iskreno…”.

Jozefina se iskazala

Za prvi samostalni zadatak kandidati su morali u 75 minuta pripremiti jelo iz djetinjstva za koje ih vežu posebne lijepe uspomene. Iako je svima nedostajao još jedan par ruku za radnim jedinicama, kako su se naviknuli, ipak su pred žiri uspjela stići kompletna jela.

Ljuba im je ponudila confit od skuše i povrća koji se priprema u njezinoj obitelji. “Sve je lijepo pripremljeno osim rajčica koje su ostale sirove. No jako lijepo, riba je dobro napravljena”, pohvalio ju je Tomislav Špiček te je Ljuba za prvo solo jelo u natjecanju osvojila 22 boda.

Jozefinu lijepe uspomene vežu za biftek koji je jela kad je bila u Portugalu pa se odlučila s tim jelom predstaviti stručnom žiriju.

“Jozefina, vi ste kroz cijelu emisiju pokazali jedno visoko znanje. Biftek ste odradili profesionalno i špinat je fantastičan”, pohvalio je Ivan Pažanin, a Željka Klemenčić ju je čak nagradila desetkom. Tako je Jozefina ukupno osvojila visokih 28 bodova.

Mirela je bila pod veliki stresom

Mirela je imala dosta težak zadatak jer je odlučila peći patku s narančom kako su je pripremale njezine bake. “Jelo je dobro začinjeno i ukusno, patki je malo još falilo i malo je na silu, ali uspjela je odraditi sve. Bila je pod velikim stresom da neće sve uspjeti napraviti”, komentirala je Klemenčić koja ju je pohvalila za hrabrost pa je Mirela osvojila 24 boda.

Ksenija je pripremala jelo njezine mame – pastrvu s prilogom, no žiri nije bio previše oduševljen. “Ovo je tanjur s dosta problema, ja mislim da ste si vi zadali pretežak zadatak, a riba je prepečena”, kazao je Špiček, a žiri je jelo ocijenio sa 16 bodova.

Joško se isto odlučio prezentirati jelom njegove “matere”, što je zapravo bila lešo janjetina sa šalšom. “Super mi je da se Joško odlučio za materinu spizu. Lešo janjetina je fantastična, meni ne fali ništa. I šalša je odlična, baš je pogodio svaki trenutak okusa!” zadovoljno je rekao Pažanin, a Jošku je to jelo donijelo 25 bodova.

Ivana je ponudila mediteranski tanjur – brancin s umakom od šafrana na nešto moderniji način. “Imam problem s ovim tanjurom, pretežak je ovaj umak za ribu, ali vizualno jako lijepo i za svaku pohvalu”, komentirao je splitski chef pa su Ivani dali 21 bod.

Jazz je napravila neslano jelo

Jazz je pripremala pečeni teleći mozak sa složencem od krumpira, jelo s kojim ju je Joško oduševio na prvom spoju, a ona je imala samo jednu stvar na pameti: “Samo da je jestivo!”.

“Prilog nije loš, zanimljiv je, mozak je dobar, ali fali soli” kazao je Špiček, s čim se složio ostatak žirija pa je Jazz za jestivo, ali neslano jelo dobila samo 15 bodova. Aki se prezentirao s tradicionalnim bosanskim jelom imena – Hadžijski sitni ćevap i proja. “Jelo nije loše, ukusno je ako treba biti tako moćno, ali je preslano”, rekla je Željka pa je Aki zaradio 19 bodova.

Danijela je ponudila svoj eksperiment – svinjski kotlet u pivi i teriyaki umaku te pire od batata.

“Definitivno ovo što je Danijela danas skuhala je njezino najlošije jelo. Nije bio njezin dan. Meni ništa na tom tanjuru nije funkcioniralo, nijedna komponenta na tanjuru nije odrađena kako treba” komentirala je Željka, a Špiček je bio vrlo kratak: “Meni je na granici jestivosti…”.

Danijela je pala na dno ljestvice

Slično mišljenje je imao i Pažanin pa je Danijela osvojila samo devet bodova i tako pala na samo dno ljestvice. Njezin bivši kulinarski partner Josip žiriju je servirao janjeće kotlete s palentom od koprive i domaći ajvar koji je napravio sam na setu.

“Pohvaljujem ideju, ali u izvedbi je nezačinjeno, neslano. A za ajvar ti čestitam, ne znam kakav ti je kad ga kuhaš tri sata, ali ovaj u 75 minuta je mrak!” pohvalio je Špiček, a Josip je ukupno dobio 23 boda. Kad se sve zbroji i oduzme, Jazz s 15 i Danijela s devet bodova su bile najlošije natjecateljice večeri te je za njih show završio.

“Hvala svima na savjetima i kritikama, pohvalama. Hvala Josipu koji ide do finala jer izgleda da bez njega stvarno ne znam kuhati”, u šali je rekla Danijela, dok je Jazz bilo najvažnije samo da Joško ide dalje.

“Danas sam prvi put primila mozak u ruku i činjenica da je to jestivo je meni dovoljna, ja sam sama na sebe ponosna i nisam zadnja. A sad navijam za svog Joška do kraja!” zaključila je Jazz. Sutra će još dva kandidata napustiti show, a tko će to biti – ne propustite pogledati u utorak u 21 sat na RTL-u!