Zaustavljen izazov u 'Životu na vagi', Josipa se srušila: 'Žao mi je samo da nije pametnije razmišljala'

U RTL-ovoj emisiji ''Život na vagi'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, bez reklama, dan je započeo intenzivnim natjecanjem, a kandidati su se suočili s izazovom skoka u dalj. Josipa iz plavog tima je unatoč ozljedi koju vuče od početka showa odlučila nastaviti i pokazati svoju snagu. Iako je bila svjesna rizika, želja za uspjehom bila je jača.

"Mislim samo na to da skočim što dalje, ali pazim da ne povrijedim nogu", izjavila je Josipa prije skoka. Trenerica Mirna upozorila ju je na oprez, naglašavajući važnost pametnog pristupa.

Iako je savjet bila jasan, Josipa nije stajala. Snažno je skočila, ali se nakon doskoka srušila na tlo, hvatajući se za nogu: "Osjetila sam veliku bol čim sam se doskočila, kao da je nešto puklo."

'Josipa sada čeka detaljne liječničke preglede...'

Kada su treneri pregledali situaciju, jasno je bilo da se radi o obnovi stare ozljede stražnje lože.

"To je ozljeda koju Josipa vuče od početka, nije ništa novo. Žao mi je samo da nije pametnije razmišljala. Mogla je jednostavno sama zakoračiti i to bi bilo dovoljno", objasnili su treneri. Josipa sada čeka detaljne liječničke preglede koji će pokazati ozbiljnost ozljede i odrediti daljnje korake. Treneri će prilagoditi njezine treninge, no hoće li se moći vratiti u punom intenzitetu, još uvijek nije jasno.

