ZARUČNIK BB ANE PRETUKAO MLADIĆA: Tukao ga nasred ceste dok nije izgubio svijest, u bolnici je s teškim ozljedama

Ante je priznao da je sudjelovao u tučnjavi, no molio je novinare da ne pišu o tome jer bi to moglo utjecati na Aninu popularnost.

Ante Stari, zaručnik stanarke Big Brothera Ane Marković, ovog je vikenda sudjelovao u tučnjavi tijekom noćnog izlaska. Ante (26) je u petak brutalno pretukao 20-godišnjeg Stjepana Jurića nasred ceste ispred kluba.

Stari je Stjepanu nanio teške ozljede: napuknuta su mu jagodična kost i kosti sinusa, rasječen nos, ima potres i nagnječenje mozga te mu je zatvoreno jedno oko. Priznao je što je učinio, no bijesan je zbog interesa novinara.





“Sudjelovao sam u tučnjavi, ali nemojte to pisati. Ana zbog toga neće osvojiti nagradu”, rekao je novinarima 24 sata.

Tukao ga dok nije izgubio svijest

Ozlijeđeni mladić kaže da napadače ne zna od ranije. Njega i prijatelje je, kaže, Antino društvo napalo bez razloga.

“Kad smo se zaputili prema izlazu, jedan od njih podmetnuo mi je nogu i gotovo sam pao. Okrenuo sam se prema njemu upitavši ga u čemu je problem, a on se odmah počeo naguravati”, ispričao je Jurić za 24 sata. Kaže da su tog mladića prijatelji počeli odmicati od njega i on je izašao van, no mladić, za kojeg je saznao da se zove Ivan Marek, izašao je za njim i udario ga šakom u glavu.

Dva su se društva počela međusobno tući. Ubrzo se u tučnjavu uključio i Ante koji je brutalno udarao Stjepana dok nije izgubio svijest.

“Došao sam iz Njemačke s obitelji provesti blagdane i proslaviti sestrin rođendan, a na kraju se sve pretvorilo u noćnu moru”, rekao je Jurić (20), koji trenutno leži na odjelu traumatologije u bjelovarskoj Općoj bolnici, za 24 sata.

Pogledajte video tučnjave: