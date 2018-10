ZARATIO SA ŽIRIJEM PA OTKRIO PRLJAVI VEŠ ‘SUPERTALENTA’: ‘Odobre mi pjesmu, a onda mi zadnji dan jave…’

View this post on Instagram

Ovako dojmovi su se slegli pa da napišem par stvari u vezi #SUPERTALENTA !! Prva stvar…morao sam pjevat pjesmu koju nisam htio..vjezbao sam pjesmu Kao moja mati koju su rekli da mogu pjevat…a onda boooom …zadnji dan mi javljaju da nisu dobili autorska prava za tu stvar…te mi nameću pjesmu Igra bez granica koju ni Toše pokoj mu duši nije mogao odpjevat bez falša u živo!! Uz to sve trema me pojela i nikad se nisam toliko bojao jer sam bio svjestan da to nemogu izvest kako zelim jer mi je pjesma pre teska! Hvala svima za ljepe poruke u inbox ..za ljepe rjeci i podrsku ..ovo mi je skola da nije sve tako bajno i sjajno u zvjezdanom nebu!! Pozdrav dogodine !! Pusa vas Dino ❤❤