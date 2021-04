ZAGORSKI TJEDAN DONOSI NOVA IZNENAĐENJA: Upoznajte živopisne kandidate i njihove kreativne hobije

Nakon sunčanog Visa i morske gozbe ‘Večera za 5 na selu’ seli se u Hrvatsko zagorje, gdje će nam petero novih kandidata pokazati kakvi su kuhari i domaćini, a najbolji među njima osvojit će nagradu od 5000 kuna

No tko god bio pobjednik, ostali natjecatelji sigurno neće ostati tužni jer, osim dobre zabave i još boljih jela – dobit će utješnu nagradu od 1000 kuna! A tko će sve kuhati ukusne zagorske specijalitete u Krapini i okolici – pročitajte u nastavku.

Mario Krog (31)

Mario Krog je farmer, mljekar i vlasnik OPG-a koji dolazi iz mjesta Gornja Pačetina u blizini Krapine, a uz biznis sa životinjama, bavi se proizvodnjom sira, jogurta, mlijeka i kefira te je stvorio svoj brend Milk Bar. Osim promoviranja brenda, taj 31-godišnjak u show „Večera za 5 na selu“ prijavio se zbog zabave i druženja, upoznavanja novih ljudi, a kaže kako ga u popularnoj kulinarskoj emisiji najviše živciraju kandidati koji kalkuliraju zbog pobjede.

Premda nema puno slobodnog vremena, kad god uspije, bavi se snimanjem filmova i serija te umjetničkom fotografijom. Preferira tradicionalnu bakinu kuhinju, omiljeno mu je jelo purica s mlincima, a najčešće spravlja pizzu s vlastitim domaćim sirom, mesna jela, pečenje i štrukle. Voli i eksperimentirati u kuhinji, isprobavati nove okuse te iskreno priznaje da mrzi prati posuđe.

Petra Brodar (28)

Petra Brodar ima 28 godina, dolazi iz mjesta Gornje Jesenje, a rodom je iz Bednje. Zastupnica je u osiguranju, no sada je na rodiljskom dopustu. Slobodno vrijeme najradije provodi sa svoje dvoje djece ili se bavi šivanjem, a najčešće izrađuje dječje kapice, šalove… Osim novog iskustava, druženja i novih poznanstva, u kulinarski show „Večera za 5 na selu“ prijavila se zato što njezina djeca obožavaju sve što im pripremi.

Petra živi u stanu tako da ima samo vrt u kojem sadi povrće, no njezini su roditelji vlasnici OPG-a pa je sretna što ima priliku koristiti samo domaće proizvode. Uz to, njezini roditelji na svojoj farmi imaju i krave, perad te svinje. Najčešće spravlja razna variva, voli štrukle i domaću kuhinju koja je podsjeća na djetinjstvo. Za sebe kaže da je strpljenje njezina najveća vrlina u kuhanju, a mana to što jednostavno ne za stati kuhati!

Maja Trbušić Hlad (29)

Učiteljica matematike Maja Trbušić Hlad ima 29 godina, dolazi iz mjesta Radakovo, a slobodno vrijeme najradije provodi u krugu obitelji te svirajući saksofon u puhačkom orkestru Lira iz Kraljevca na Sutli. Ipak, uvijek nađe vremena i za gledanje svojih omiljenih kulinarskih emisija među kojima je, naravno, i „Večera za 5 na selu“. Otkriva da preferira sve vrste hrvatske kuhinje, najčešće kuha juhe, variva i svinjetinu na sve načine, a omiljeno joj je jelo sarma.

Iskreno kaže kako nije baš ljubiteljica ičeg egzotičnog jer se voli držati provjerenih favorita, no tu i tamo voli eksperimentirati u kuhinji i isprobavati nove recepte s interneta ili iz kulinarskih emisija. Za sebe kaže da je ozbiljna i stroga kao prava učiteljica matematike te da će takva biti i prilikom ocjenjivanja jela u showu, ali i da će se njezine ocjene temeljiti isključivo na večeri, odnosno, koliko si je netko dao truda.

Vjekoslav Flegar (22)

Iz Špičkovine dolazi 22-godišnji Vjekoslav Flegar, koji studira poslovnu ekonomiju u turizmu i ugostiteljstvu te radi kao konobar, a u show „Večera za 5 na selu“ prijavio kako bi, među ostalim, kušao nova jela te upoznao neke drukčije karaktere ljudi.

U sklopu velikog dvorišta posjeduje i nekoliko domaćih životinja (psi, mačke, kokoši i svinje), a kaže kako najviše voli eksperimentirati s tradicionalnom zagorskom kuhinjom, kao i iskušavati nove recepte. Svojom najvećom manom u kuhanju smatra to što ponekad presoli, a ponekad uopće ne zasoli jelo, no ipak misli da je prilično spretan. Osim što studira, bavi se origamijem, slikanjem i spravljanjem raznih deserta i slastica.

Sanja Škrlin (50)

Sanja Škrlin dolazi iz Gornje Bistre, ima 50 godina i u invalidskoj je mirovini, a za sebe kaže da je komunikativna osoba koja voli ljude i šalu. Ima brojne hobije i interese, a od toga svakako treba istaknuti vrtlarenje i heklanje te kako joj je velika želja u budućnosti imati svoj OPG. Ima svoju lavandu i od nje pravi ulje, ali zasad je to samo za vlastite potrebe.

Preferira kontinentalnu kuhinju, najčešće spravlja razna variva, paprikaš i pečenje, a omiljena su joj jela teleće pečenje, junetina te divljač na lovački s njokima. U emisiju „Večera za 5 na selu“ prijavila se ponajprije zbog zabave i novog iskustva, ali i zato što njezin suprug jako voli gledati taj kulinarski show.