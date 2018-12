ZA GOSPODINA SAVRŠENOG SE BORE TRI DJEVOJKE: ‘Opet je prva ruža bila moja i nadam se da će i posljednja biti moja’

U utorak navečer Gospodin Savršeni odlučio je kako je show završio za dvije djevojke s kojima se najmanje zbližio

Na početku emisije Goran je poveo Klaru na najuzbudljiviji spoj nasamo kako bi se mogli bolje upoznati te kako bi se uvjerio ima li među njima prave kemije ili je ipak riječ o prijateljstvu. Zajedno su proveli predivan dan u Grožnjanu, gdje su stigli helikopterom iz Zagreba, što je potpuno oduševilo Klaru pa se odlučila otvoriti Goranu.

POTPUNI RASKOL PRED CEREMONIJU RUŽA: Gospodin Savršeni poljubio Aleksandru, Hana dramatično reagirala

“Ovo je jako romantično i prijavila sam se u ovaj show da te upoznam jer si se meni, kao i ostalim djevojkama, svidio na prvi pogled. No, imam 32 godine te se ne mogu ponašati kao da mi je 23”, kazala mu je Klara i referirala se na njegove poljupce s ostalim djevojkama.

„Klara mi je večeras bila jako slatka i pokazala mi je puno više nego do sada“, priznao je Jurenec koji i nakon spoja sa simpatičnom Njemicom nije bio siguran koja je djevojka prava za njega pa je odlučio pozvati Ivu na single date kako bi ga ona opustila i smirila glavu.

Na jahanje s Ivom

Goran je Ivi odlučio ispuniti veliku želju pa ju je odveo na jahanje u Mirnovec, a Hana je bila vrlo ljubomorna jer je to bila i njezina velika želja, a on joj to nije omogućio.

„Jahanje s Ivom bilo je odlično i jako opušteno. Nismo trebali puno pričati, mi ne trebamo riječi da jedno drugo razumijemo jer imamo iste misli, što mi je jako drago“, otkrio je Gospodin Savršeni.

Nakon što su se vratili sa spoja, u vili ih je dočekala napetost koja se mogla rezati nožem, a najveću dramu opet su napravile Hana i Aleksandra koje nisu prestale s međusobnim podbadanjem i svađom, a stanje u vili kratko i jasno rezimirala je Anezi.

„Ostalo je pet djevojaka totalno različitih karaktera, različitih nivoa zrelosti i različitih intenziteta emocija prema Goranu i u zraku vladaju totalno nerazumijevanje i napetost“, zaključila je.

Goran ljubio Aleksandru

Pretposljednja ceremonija ruža bila je sve bliže, a cijela je situacija bila previše za Aleks koja se odlučila povući na osamu, gdje joj se pridružio Goran te je smirio nježnim poljupcem, što je izazvalo ljubomoru među ostalim djevojkama.

Na ceremoniji ruža Goran je imao samo tri ruže koje je odlučio dati Aleksandri, Ivi i Hani pa je show završio za Klaru i Anezi.

„Opet je prva ruža bila moja i nadam se da će i ona posljednja biti moja“, kazala je zaljubljena Aleks, a hoće li to stvarno biti tako, doznat ćete u dvije uzbudljive finalne epizode u srijedu i četvrtak na RTL-u!