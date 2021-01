WOW, KAKAV POPIS IMENA! Otkriveno koje će zvijezde biti na Bidenovoj inauguraciji. Posebno iznenađenje sprema – slavni glumac

Američki glumac Tom Hanks vodit će posebnu emisiju koja će se istodobno prikazivati na svim većim američkim televizijskim mrežama, večer nakon svečanog preuzimanja dužnosti Joea Bidena, uz sudjelovanje glazbenih zvijezda među kojima su Jon Bon Jovi i Justin Timberlake, pišu američka glasila.

Bidenov tim nije komentirao na upit agencije France Pressea, ali su Justin Timberlake i pjevačica Demi Lovato odvojeno potvrdili informaciju o održavanju događaja i o svom dolasku.

Ovaj put u programu, koji je pripremio Odbor za predsjedničku inauguraciju, nisu predviđene svečanosti koje inače prate predsjednikovu prisegu, a ove godine su otkazane zbog epidemioloških razloga.

Tom Hanks Hosting Primetime Inauguration Special for Joe Biden and Kamala Harris​ https://t.co/utVWYeEjg7

Godine 2009. Aretha Franklin je pjevala na prvoj inauguraciji Baracka Obame. Uz nju su nastupili Bruce Springsteen, U2, Shakira i Stevie Wonder.

Četiri godine poslije, na njegovoj drugoj inauguraciji, Beyonce je pripala čast da otpjeva nacionalnu himnu.

Godine 2017. Donald Trump se naprotiv morao zadovoljiti drugim, pa i trećim ešalonom pjevača na svojoj inauguraciji jer nije bio omiljen u svijetu zabave.

Instead of a traditional inaugural ball, Joe Biden is planning a 90-minute primetime TV special celebrating the pandemic's "American heroes."

Celebrities involved include:

• Tom Hanks

• Demi Lovato

• Justin Timberlake

• Ant Clemons

• Jon Bon Jovihttps://t.co/euZrJI21ZU

— POLITICO (@politico) January 13, 2021