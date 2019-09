VRUĆI POLJUPCI, RAZUZDANI TULUM I PRVI SPOJEVI: Top 5 najboljih ovotjednih trenutaka iz ‘Ljubav je na selu’

Farmerica i farmeri znaju barem nešto hrvatskog jezika, no katkad se moraju poslužiti engleskim kako bi se lakše sporazumjeli sa svojim kandidatima

Darinka Ljubica Goravica Green, Daniel Granja, Srećko Ponjavic, Domino Santro i Jack Vukoja, farmerica i farmeri 11. sezone “Ljubav je na selu” stigli su u Hrvatsku iz dalekih krajeva svijeta kako bi pronašli svoju srodnu dušu, a već su prvi susreti s kandidatima pokazali da ove sezone smijeha i dobre zabave neće nedostajati.

Donosimo vam top 5 najsmješnijih trenutaka prošlog tjedna.

Daniel bacio oko na Marijanu

Iz vrućeg Ekvadora došao je Daniel kojem je ovo prvi posjet Europi, pa tako i Hrvatskoj.

“Sviđa mi se ova priroda, grad Zagreb i, naravno, djevojke!”, rekao je Marijani Daniel pokušavši je poljubiti u usta, no voditeljica mu je brzo objasnila da je udana. “Vidio sam da ima vjenčani prsten na ruci, tako da ništa…, a i inače je to prvo što pogledam kada vidim neku zgodnu djevojku”, iskren je bio farmer.

Jutro nakon

Iako ga je prvo iznenadilo koliko njegove dame vole partijati, Kanađanin Srećko ipak se opustio pa je nakon pokoje čašice završio u zagrljaju kandidatkinje Marijane. Sljedeći je dan ludi provod najbolje mogao opisati sljedećom pjesmom.

Kata Dizalica zapjevala Dominu

Svestranu Katicu Baradu iz Prugova kraj Splita gledatelji su već upoznali kao kandidatkinju RTL-ova glazbenog showa “Zvijezde – ljetni hit”, a u međunarodnoj sezoni “Ljubav je na selu” odlučila je pronaći put do srca njemačkog farmera Domina Santra.

Na prvom spoju Katica je Dominu poklonila svoj album “Kraljica”, a kad mu je zapjevala, farmer je jednostavno – ostao bez riječi.

Prekid zbog sanitarnog čvora

“Primijetio sam da ima stavove okamenjene toliko da ne bi mogla prihvatiti moj način života”, rekao je Domino dok je oproštajnu ružu dodjeljivao kandidatkinji Bahri.

“Teško prihvaćam takav način života”, kazala je Bahra te dodala da bi se teško prilagodila životu bez kupaonice i tople vode u kući.

“Prekinuli su zbog sanitarnog čvora”, nasmijala je sve prisutne Marijana Batinić.

Jezične barijere

Domino, Jack, Darinka, Srećko i Daniel manje-više znaju barem nešto hrvatskog, no katkad se moraju poslužiti engleskim jezikom kako bi se lakše sporazumjeli sa svojim kandidatima. No, to nije uvijek lako jer neke djevojke ne znaju engleski pa se u razgovoru koriste sva moguća sredstva komunikacije, uključujući ruke i noge!

Nove avanture farmera i kandidata u emisiji "Ljubav je na selu – međunarodna sezona" pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u!