VRUĆE STRASTI U PRTLJAŽNIKU: Neven i Samanta se ljubili, a ni kamere im nisu smetale; ‘Poseban je to doživljaj’

Samanta je ljubljenje u gepeku svima preporučila, a Neven je otkrio da se ona dobro ljubi

U showu “Ljubav je na selu” pale su i strastvene scene. Glavni akteri bili su Neven i Samanta. Naime, njih dvoje ušli su u prtljažnik automobila, piše RTL.hr.

“Ovdje je baš fora, čak je udobno”, rekla je Samanta.

Neven, koji je još poznat i pod nadimkom Gepek Majstor, nije gubio vrijeme, pa je strastveno poljubio svoju kandidatkinju, a ona je ostala iznenađena.

“Iz čistog mira me poljubio u gepeku, nisam se ni nadala. Poseban je doživljaj ljubiti se u gepeku, to još nisam probala. To je posebna vrsta romantike”, kazala je Samanta.

Ona je to svima preporučila, a Neven je otkrio da se ona dobro ljubi. Zbog toga će teško odlučiti koju će djevojku izbaciti sa svoje farme.

