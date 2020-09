VLATKA POKOS SASULA PALJBU NA HRT: ‘Žene miču jer su stare, a sijedi i trbušasti muškarci i dalje se šepure na ekranu…’

View this post on Instagram

#glupost #arogancija #googlepsiholozi #googleobrazovanje #neobrazovanost #znanjejenajvecebogatstvo #toronto2020 Otkako sam javno iznijela svoje misljenje o tzv. “Influenserima”, izlozena sam njihovim napadima sa svih strana ali srecom, jedna od blagodati drustvenih mreza je “block”. Za nikog od tih osoba nisam nikada u zivotu cula kao, vjerujem, vecina pametnih i zrelih ljudi. Svojim neinteligentnim napadima, samo su potvrdili moje najgore predrasude o njima. Ipak, kolicina gluposti, arogancije i google psihologije je impresivna. Naime, oni su mahom protiv obrazovanja i strasno ih iritiraju moje poruke da je obrazovanje bitno! Ne znam tko ih odgaja, vjerojatno internet, jer otkako znam za sebe moja baka i roditelji, sami vrlo skromnog obrazovanja, su me poticali da ucim. Da ne govorim o uciteljima i uopce, mudrim ljudima. Ne mislim pritom samo na formalno obrazovanje, vec na rad i razvoj intelektualnog potencijala koji nam je dan rodjenjem. Upravo nam moderna tehnologija daje pregrst mogucnosti za besplatno i raznovrsno obrazovanje. Nauciti nekoliko engleskih marketinskih pojmova i psovki na engleskom jeziku s interneta ne znaci da ste pametni, bas naprotiv. Stoga je doista impresivan broj mladih osoba koji se smatraju dovoljno pametnima i kompetentnima da dijele svoju “mudrost” na javnim platformama. Bacih oko na neke od njih i ostadoh prenerazena kolicinom budalastina, psovki i jeftine patetike! Doista, strasno! Neke od tih polupismenih spodoba raspravljaju i o vrlo ozbiljnom temama, poput abortusa! Najsmjesnija je jeftina internet psihologija po kojoj su zakljucili da, eto, meni jadnoj treba ljubavi i zagrljaja😢. Sto reci, osim da je glupost beskrajna! A to je prije stotinjak godina izjavio netko puno pametniji od me! Zato biram obrazovanje, znanost, citanje i bolje razumijevanje svijeta! To je moja poruka mladim ljudima i uvijek ce biti! Obrazovanje ne jamci uspjeh ali ce vam donijeti unutarnje zadovoljstvo i samopouzdanje! Uostalom, za svakog od nas uspjeh je nesto drugo, zar ne? Za neke je to blebetanje budalastina na youtube-u, za neke ponizavajuce zicanje obroka a za neke vrijedan rad do zeljenog cilja.