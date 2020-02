VINKO JE POBJEDNIK ‘THE VOICEA’! Pogledajte njegovu izvedbu balade Dine Dvornika kojom je rasplakao pola Hrvatske

Vinko Ćemeraš pobijednik je the Voicea 2020.

Albina Grčić (21), Bernarda Bobovečki (20), Filip Rudan (20) i Vinko Ćemeraš (25) borili su se za titulu najboljeg glasa Hrvatske. Svih četvero finalista imalo je tri nastupa, pjesmu s audicije da bi se najbolje vidjelo koliko su napredovali tijekom rada s mentorima, jednu koju su pjevali zajedno sa svojim mentorom, te treću kojom su se oprostili od gledatelja koji su ih podržavali tijekom trajanja emisije The Voice Hrvatska.

Glatka pobjeda

Veliko finale treće sezone The Voicea Hrvatska održano je večeras, a titulu najljepšeg glasa Hrvatske zahvaljujući 41,94 posto glasova publike ponio je Vinko Ćemeraš. Prema mišljenju publike na drugom je mjestu Filip Rudan s 23,72 posto posto glasova, na trećemu Albina Grčić s 19,51 posto osvojenih glasova dok je na četvrtom mjestu odlukom publike Bernarda Bobovečki s 14,83 posto glasova.

Emisiju su svojom izvedbom otvorili natjecatelji ove sezone. Izveli su „Let Me Entertain You“ Robbiea Williamsa. Među njima poseban ulaz imali su i finalisti koji su na pozornicu večeras izlazili još tri puta – izveli su skladbu s kojom su prošli na audicijama, potom su pjevali duet sa svojim mentorom, a na kraju i po jednu skladbu koju dosada u showu nisu izvodili.

Stalno mislio da će ispasti, a došao do finala

Filip Rudan na audiciji je izveo „Someone You Loved“ Lewisa Capaldija i zaradio okret Ivana, Vanne i Massima, a odlučio se za Tim Vanna. Od početka je mislio da će iz emisije u emisiju ispasti, no stigao je do finala. Njegova majka kaže da je on za sve doma pobjednik, a sam na sebe je ponosan zbog toga što je postigao. Nakon izvedbe mentorica Vanna s ponosom je rekla kako se dobro sjeća njegova audicijskog nastupa i kako je te večeri znala da je on njezin. I tako je i ostalo do večeras, dodala je.

Težak put do finala

Albina Grčić ulaz u show izborila je izvedbom „En Cambio No“ Laure Pausini kada su joj se okrenuli Vanna i Gobac. Put kroz Voice nije bio lagan, započela je u Timu Vanna, u nokautima je izborila priliku za nastavak izvedbom u pripetavanju, a u dvobojima ju je u svoj tim preuzeo Massimo. Njezina najveća podrška je baka koja je uoči njezina večerašnjeg nastupa rekla da prije svake emisije pije tablete za smirenje. Svojoj je unuci poručila da ostane takva kakva jest.

Njezin je nastup večeras pratila u studiju, dakako uz suze radosnice. Massimo je bio zadovoljan izvedbom i kazao da je zahvalan što je imao priliku upoznati tako divnu djevojku koja je uvijek bolja na nastupima nego na probama. Dodao je da je ona uz to divno odgojeno, pristojno dijete koje razumije glazbu s kojom se treba nastaviti baviti.

Bernarda Bobovečki izvedbom „Hurt“ Johnya Casha izborila je u Audicijama okret mentora Ivana i stigla do finala. Najvažnije joj je da uživa, a i da ostali uživaju u njezinim izvedbama. Najveća podrška su joj mama i najbolji prijatelj Luka. „Dok si pjevala, zažmirio sam i uživao“, rekao je nakon izvedbe mentor Ivan. Sretan je jer je dobio priliku surađivati s Bernardom koje je, kako kaže potpuno drugačija i svoja.

Skromne želje

Vinko Ćemeraš na audicijama je pridobio sve mentore, no odlučio se za Tim Gobac budući da mu se Gobac okrenuo u prvim sekundama izvedbe skladbe „Pyro“ Kings of Leon. Neobično mu je što ga ljudi prepoznaju, što se jedan dječak na maskenbalu u Čapljini maskirao u njega, a ako pobjedi kaže da ima iste ciljeve – pjevati na ulici i izdati autorske skladbe. Gobac mu je naslikao portret, a večeras nakon njegove prve izvedbe rekao da je već sve o Vinku izrekao pa će umjesto riječi učiniti nešto drugo. I potom skinuo svoj cilindar i umjesto njega na glavu stavio kačket, Vinkov zaštitni znak.

Publici i gledateljima natjecatelji su se potom predstavili izvodeći duete s mentorima pjevajući njihove pjesme. Filip i Vanna izveli su „Loš trenutak“, Albina i Massimo „Suze nam stale na put“, Bernarda i Ivan „Nama se nikud ne žuri“, a Vinko i Gobac „Pinokio“.

Pustio suzu

Uslijedile su izvedbe skladbi koje su finalisti večeras prvi puta izvodili. Filip Rudan izabrao je „All I Ask“ Adele. Nakon izvedbe se rasplakao iako si je, kako je rekao, obećao da neće biti suza. Zahvalio je Vanni koja je pak njegovu posljednju izvedbu u showu opisala kao fantastičnu. „Dugo sam u glazbi i stvarno rijetko naiđem na tako talentirane ljude poput tebe“, kazala je Filipu ocjenjujući da on The Voice pozornicu čini čarobnom. Show uskoro završava, ali za tebe je budućnost toliko svijetla, zaključila je dirnuta Vanna.

Za hrvatsku skladbu odlučila se u finalu Albina Grčić i za glasove publike borila se pjevajući „Korake ti znam“ Maye Sar. Nakon izvedbe je potvrdila da joj je put kroz The Voice bio trnovit i zahvalila i Vanni i Massimu i svima koji su je bodrili. „I opet je bila bolja na nastupu nego na probi. I jedno je sigurno, Albina se mora nastaviti baviti ovim poslom“, rekao je nakon izvedbe Massimo dodajući da finale nikada nije bilo neizvjesnije. „Ja se u životu nisam bolje družio i upoznao bolje ljude“, dodao je na kraju.

Bernarda Bobovečki je izvela „Only Love Can Hurt Like This“ Palome Faith, a njezin je mentor Ivan bio oduševljen jer se i opet nije predala. „Ona je istinski borac, na početku je bilo neke mikrofonije, a ona me pogledala pogledom ‘pičim dalje’ i nije se predala“, rekao je Ivan dodajući da je ona borac, pantera.

Prvi puta na hrvatskom

Po prvi puta na hrvatskom jeziku u Voiceu je pjevao Vinko Ćemeraš izvodeći „Pelin i med“ Dine Dvornika. Već za vrijeme njegove izvedbe vidjele su se suze u očima mentora Gobca koji je na glavi imao crveni cilindar koji je pripadao Dini Dvorniku. Vinko je nakon izvedbe rekao da je uživao od audicija do sada sve više i više i da mu je drago da je završio put u Voiceu baš ovom skladbom. „Užasno mi je drago da je Vinko otpjevao na kraju baš ovu pjesmu. Vinko je skuliran momak drag dečko i nekako je ova Dinina pjesma sve to zaokružila“ jedva je izrekao Gobac i zaplakao.

Grupna izvedba

Prije proglašenja pobjednika publika je uživala u grupnoj izvedbi svih mentora i njihovih timova. Cijeli je studio pjevao „Sve je lako kad si mlad“ Prljavog kazališta. Uzbuđenje je bilo na vrhuncu s nestrpljenjem su se iščekivale odluke publike. Nabijeni emocijama mentori su još jednom istaknuli da su uživali iz emisije u emisiju. Posebno su pohvalili cijelu ekipu koja radi emisiju te predivnu atmosferu koja je među svima vladala.

Nakon uzbudljivog proglašenja rezultata glasanja publike pobjednik Vinko Ćemeraš je izveo svoju pjesmu kojom je otvorio put prema pobjedi „Pyro“ King of Leon.