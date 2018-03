VIDEO: Ne znam kako da se nosim s grudima, nikada ih prije nisam imala

Novopečena majka, glumica Mila Kunis gostovala je u showu Conana O’Briena u kojem se osvrnula na svoje mentalne, ali i fizičke promjene otkad je postala mama. Kako kaže, najveće iznenađenje za nju su bile bujne grudi.

Slavni voditelj odlučio je malo provocirati zgodnu glumicu pa joj je rekao kako je primijetio da kolega, glumac Channing Tatum na nedavnoj premijeri filma nije mogao prestati buljiti u njezine grudi.

‘To je grozno! Poznam Channinga i volim ga, ali on zbilja nije zurio u moje grudi. Ne znam kako da se nosim s njima jer ih nikad prije nisam imala. Uvijek sam se oblačila u odjeću za cure koje izgledaju kao daska i sad odjednom sam bujna’, rekla je lijepa Mila.

Također je spomenula kako se nikako ne može naviknuti na činjenicu da sada stvarno ima grudi te da će morati početi odijevati grudnjake.



‘Prvo ću morati početi nositi grudnjake. To je jedno potpuno novo iskustvo za mene. Prije mi se to nije događalo, no sada muškarci često gledaju u njih’, Rekla je Kunis koja s Ashtonom Kutcherom ima kćer Wyatt Isabelle.