VELIKI KULINARSKI IZAZOV ZA NATJECATELJE, ALI I ŽIRI: ‘Dobili smo najdebljeg bika i jedva smo ga ulovili za rogove’

Štefica i Alen doživjeli potpuni fijasko, a Marina i Renato ugodno iznenadili žiri: ‘Jako lijepo za oko, ali ima nekih nepravilnosti’

U srijedu navečer kandidati su morali pripremiti govedinu Wellington prema receptu koji im je donijela Ana Grgić, a u kojem je nedostajalo nekoliko ključnih riječi pa su se natjecatelji našli u problemu. Uz to, svi su bili u velikoj stisci s vremenom.

Govedina Wellington složeno je jelo za koje je većina natjecatelja čula, no rijetki su ga stvarno i kuhali pa je ovo bio veliki kulinarski test za sve parove, ali i žiri. A kako priprema tog jela zahtijeva korištenje mnogih namirnica i razne tehnike pripreme, mnogima je to predstavljalo veliki stres. No nekima je treći dan donio i treću sreću pa su uspjeli nadmašiti sami sebe

‘Osjetio sam veliko olakšanje kada je završilo’

„Jako sam zadovoljan prezentacijom i osjetio sam veliko olakšanje kada je kuhanje završilo“, kazao je iskreno Renato, koji je s Marinom dobio najbolje ocjene te večeri – ukupno 25 boda!

„Prezentacijski je jako lijepo i jako ukusno. Šteta što se tijesto nije skroz zapeklo, a meso meni paše ovako slabo pečeno“, komentirala je Ana Grgić njihovu govedinu koja je bila dosta sirova jer su imali problema s pećnicom, baš kao i ostatak natjecatelja. „Vidi se da ste imali poteškoća s temperaturom, ali sve je jako dobro, samo fali još 10 minuta“, objasnio je Ivan Pažanin.

Za razliku od Marine i Renata, najmanje sreće imali su Štefica i Alen kojima se jelo u potpunosti raspalo pa su uspjeli skupiti samo 12 bodova, a jedan bod im se oduzeo zbog neuredne radne jedinice.

‘Dobili smo najdebljeg bika i jedva smo ga ulovili za rogove’

„Vi ste imali velike probleme, velike probleme“, primijetio je Pažanin, a Štefica je krenula objašnjavati što im je sve pošlo po zlu.

„Mi smo dobili najdebljeg bika i jedva smo ga ulovili za rogove, bik je bio jači on nas… A imali smo problema i s pećnicom i panceta nam je bila prekratka pa smo je natezali…“, nabrajala je simpatična Štefica te su se ona i Alen našalili na vlastiti račun jer su shvatili da im ništa drugo ne preostaje.

„Što je najbolje, okus je čak bio u redu i meso je bilo najbolje pečeno, ali to jednostavno nije bio taj zadatak“, objasnila je Željka Klemenčić.

Na kraju večeri, kada su se zbrojili svi rezultati tjedna, na prvome su mjestu i dalje Ana i Katarina, a na posljednjem Štefica i Alen. Može li se situacija promijeniti i tko će na kraju tjedna napustiti show – doznat će se u četvrtak u 21:15 sati na RTL-u!