VELIKA DRAMA U ‘FITTEST FAMILY’: Jasmina završila na Hitnoj, a Nika Fleiss se rasplakala zbog Takača

U četvrtak navečer gledatelji su svjedočili jednoj od najuzbudljivijih i najemocionalnijih epizoda u showu “Fittest Family” do sada. Nevjerojatna snaga, obiteljska sloga, timski rad, međusobno podržavanje i zajedništvo u dobru i u zlu ono je po čemu će se još dugo pamtiti taj nastavak.

Obitelji Jarc, Buza, Vrnoga, Takač i Križman u prethodnoj su epizodi prošle dva izazova i skupile početne bodove, a treći izazov bio je ključan jer su dvije obitelji s najslabijim rezultatom završile u eliminatoru.

“Utrku preko polja” započele su Buze, u kojoj je Vanesa pokazala iznenađujuću snagu te, kako kaže, “pokidala izazov”. Zajedno sa svojom braćom Patrikom i Erikom ostvarila je dobar rezultat od 5:09 minuta.

Svi natjecatelji su se lavovski borili

Nakon njih, red je došao na obitelj Križman u kojoj je Suzana imala glavnu ulogu, a teške bale sijena od 200 kilograma toliko su ih izmorile da su zadatak izvršili u 6:09 minuta te su bili svjesni da postoji velika mogućnost za odlazak u eliminator.

Četrnaestogodišnja Paola Takač još je jednom dokazala da je prava “mašina”, kako ju je nazvala Nika Fleiss, jer je uspjela izgurati najteži dio zadatka, no zbog straha od visine se predugo zadržala na zidu od tri metra te je krajnji rezultat Takača bio 8:59, što je ujedno i najgori rezultat u tom izazovu općenito.

Potom su na red stigli Vrnoge, a Yvonne je odlično krenula i postavila dobar početak za ostatak svog tima te je zajedno s braćom Marinom i Nickom uspjela napraviti najbolji rezultat od 4:09 minute. No tijekom izazova, Marin Vrnoga se ozbiljno ozlijedio da je morala intervenirati Hitna pomoć.

Mamu Jarc sinovi su gledali sa suzama u očima

“Kada sam počeo trčati, osjetio sam da je nešto prsnulo u zadnjoj loži”, kazao je Marin, koji je, unatoč velikoj boli i teškoj ozljedi, nastavio trčati kao da se ništa nije dogodilo te je sam odgurao do kraja balu od 200 kilograma!

Posljednji u izazovu bili su Jarci, a kako prvi dio utrke mora odraditi ženska osoba, za obitelj Jarc krenula je mama Brigita. Sve je bilo u redu do trenutka kada je Brigita došla do zida visokog tri metra, gdje je sve stalo. Mama Jarc pokušavala se gotovo 15 minuta popeti preko prepreke, ali jednostavno nije išlo. Njezini su je sinovi sa suzama u očima zabrinuto gledali kako se muči i kako ne odustaje iako su znali da im je to jedina opcija.

“Žao mi je dečki, nisam se mogla popeti gore, a jako sam se trudila. Oprostite mi, nisam mogla. Žalosna sam što sam razočarala svoje sinove, ali nisam mogla više”, ponavljala je mama Brigita, koju je poraz jako zabolio, ali jednostavno nije imala taktiku ni snagu za nastavak.

“Brigita, bravo, dala je sve od sebe. Dvaput je pala na pod i ustala kao najveći junak i opet se pokušala popeti. Nije odustajala ni kada je bilo najteže”, pohvalili su je treneri Filip Kržišnik i Blaž Slanič, a njezini su sinovi imali samo riječi hvale za mamu lavicu.

‘S Takačima mi je najzanimljivije raditi’

“Legendo naša, ti si legenda, carice! Nisi nas razočarala, dala si sve od sebe i to je sto puta vrjednije od zlata. Bravo, mama!”, ponosno su izjavili sinovi Jarc unatoč tome što su za taj izazov dobili nula bodova.

Kada su se zbrojili rezultati sva tri izazova, poredak je bio sljedeći: Buza 11 bodova, Jarc 10 bodova, Vrnoga 10 bodova, Križmani 7 i Takači 6 boda. Tako su obitelji Križman i Takač bile osuđene na borbu u eliminatoru.

“Ja se ne bojim, vidjela sam kako se borite i vidjela sam vas da već izlazite kao pobjednici iz eliminatora”, bodrila ih je trenerica Nika.

“S Takačima mi je najzanimljivije i najemocionalnije raditi jer su posebna obitelj, ne-favoriti, a takvi ljudi, takva srca i tako borbeni… Kad više nemam snage i onda kad vidim njih, svaki atom snage mi se vrati”, rekla je Nika.

Križmani su za dlaku pobijedili

Unatoč velikoj podršci i napetom natjecanju, obitelj Križman je za dlaku pobijedila te su se uspjeli brže popeti na rampu od Takača i time si osigurati ostanak u showu.

Iako su svim Takačima bile suzne oči i bilo im je jako žao što napuštaju show, najteže je bilo Jasmini, kojoj je pozlilo zbog velikih napora, ali i Niki Fleiss, koja je ostavila srce i glas na poligonu dok ih je bodrila do samog kraja.

“Nemam što reći, osim zahvaliti im se. Prekrasni su ljudi, svaki pojedinačno i da mogu birati, prvo bih njih vratila u show. No treba ići dalje, ovo je samo show i ako sam na nekog ponosna, to su Takači. Ponosna sam na njih, pobijedili su sami sebe, ali eliminator je bio jači od njih…”, suznih je očiju i s knedlom u grlu izjavila trenerica Nika.

Show “Fittest Family” nastavlja se bez srčane i hrabre obitelji Takač, a kakvi izazovi čekaju preostalih osam obitelji, pratite u novim nastavcima koji slijede od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat na RTL-u!