VEDRANA RUDAN NAPRAVILA ŠOU NA SRPSKOJ TELEVIZIJI: ‘Voditelji su uglavnom retardirani…’

Ovo nije prvi verbalni okršaj Rudan i Predojevića, jer je i prije godinu dana bio sličan scenarij

Hrvatska književnica Vedrana Rudan danas je napravila šou gostujući u jutarnjem programu na srpskoj televiziji kod voditelja Srđana Predojevića. Ona je, naime, tijekom gostovanja uživo nazvala Srđana, ali i sve voditelje – “retardiranima”.

‘Podbola’ ga je još nekoliko puta

“Hvala što ste me pozvali i što ste me krivo najavili i rekli da sam Vesna i da sam iz Zagreba, ali uglavnom su voditelji retardirani, jel’ tako?”, izjavila je književnica, nakon čega je Predojević priznao svoju pogrešku. No, to Vedrani nije bilo dovoljno. U nastavku ga je prozvala da joj je postavio “nesuvislo pitanje”, a onda ga i optužila da nije odveć načitan.

“Izgleda da vi ne čitate knjige, ali čuli ste nešto o tome ili ste pročitali na blesimetru”, dodala je književnica. Voditelj se odlučio suzdržati od daljnjih komentara. Ovo nije prvi verbalni okršaj Rudan i Predojevića, jer je i prije godinu dana u njegovoj emisiji bio sličan scenarij.

Spominjala mu je i suprugu

Tada je spomenuti voditelj, predstavljajući njezinu knjigu, komentirao kako se radnja vrti oko žene koja poslije vjenčanja shvati da je pogriješila. Rudan je tada Predojeviću rekla: “Shvatila je ono što je shvatila i vaša žena.”

Voditelju nije bilo jasno što književnica želi reći pa mu je Rudan objasnila: “Pet dana nakon vjenčanja shvatila je da je loše izabrala. Sreća da ima ljubavnika pa joj malo pomaže, ali jadna žena.”