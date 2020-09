VEČER KOD DUŠKE ZAVRŠILA JE PJESMOM, ALI I PLAKANJEM: ‘Savršeno, oduševila nas je, dirnula nas je do suza’

Nakon ugodnog dočeka i dobrog aperitiva Duška je ekipu ugostila na svojoj terasi, gdje im je odmah ponudila i predjelo

Šibenski tjedan u showu “Večera za 5 na selu” započeo je s veselom ekipom, ugodnom atmosferom, dobrom spizom i visokim ocjenama!

Svestrana umjetnica Duška Zaninović otvorila je novu sezonu RTL-ove kulinarske emisije “Večera za 5 na selu”, koja se ovaj tjedan odvija na jugu Hrvatske, točnije u Šibeniku i okolici. Na prvoj ovosezonskoj večeri domaćici su na vrata pokucali bivša misica i poduzetnica Maja Curavić, animatorica Nataša Divila, pjevač i bivši policajac Mile Perkov te veseli umirovljenik Milan Ercegović, a Duška im je priredila pravi doček te je već na samom početku osvojila simpatije.

“Dočekala nas je sa šibenskom kapom, s pjesmom, vesela i nasmijana, ne može biti bolje, predivno”, komentirala je zadovoljno Nataša, a i ostali su gosti bili jednako oduševljeni.

Nakon ugodnog dočeka i dobrog aperitiva domaćica je ekipu ugostila na svojoj terasi, gdje im je odmah ponudila i predjelo – bruskete od blitve, rajčica, luka, skute, šljiva sa sirom iz mišine, pancete i šibenske luganige.

“Predjelo je bilo jako dobro pa sam tražio još jednu porciju, i to je najbolji dokaz da je predjelo zaista lijepo”, kazao je Milan koji se najeo predjela jer nije znao što ga čeka u idućem slijedu. Za glavno jelo Duška je pripremila tingul – pivca na zeca, tradicionalno jelo u Šibeniku koje su opet pohvalili svi za stolom.

Poslužila je odličan desert

“Svaka pohvala za pivca, toć i palentu. Točno onako kako bi ja to zamislio”, priznao je Mile, a onda je domaćica pred goste donijela još jedno glavno jelo – janjetinu!

“Što je večera bez janjetine? Pa ne mogu kuhati ‘Večeru za 5 na selu’ u Šibeniku a da ne poslužim janjetinu”, rekla je Duška koja je za tu prigodu ispekla i janjeće kotlete na roštilju.

“Pivac mi je bio savršen i mekan, a janjeći je kotlet bio presuh i taj mi dio nije bio potreban jer je pivac uzeo svu krunu, a ovo je malo spustilo ocjenu”, zaključila je Maja. Iako janjetina nije oduševila ni ostale natjecatelje, kada desert došao na red, svi su zaboravili na negativne komentare.

“Odličan, najbolji desert koji može postojati, pravi starinski šibenski desert pogođen po mom guštu”, zadovoljno se oblizao Milko koji je opet tražio repete. Na kraju jela domaćica je ekipi priredila i malo iznenađenje pa je večera završila pjesmom i gitarom, ali i suzama. Naime, Duška inače piše i pjeva vlastite pjesme pa je uz pratnju prijatelja Nevena na gitari otpjevala jednu svoju baladu.

Gosti su se oduševili

“Savršeno, oduševila nas je pjesmom koju je sama napisala, dirnula nas je do suza”, prokomentirale su Nataša i Maja. Komentari tijekom večere su zaista bili dobri, atmosfera je bila vrlo ugodna, a ekipa vesela pa se dalo naslutiti kako će i ocjene biti visoke.

“Dajem joj čistu desetku jer me ganula do suza”, priznala je Nataša, a Mile je bio kratak i jasan: “Duška, sve je bilo vrh, svaka ti čast!”.

Maja joj je dala ocjenu 8 jer joj se nisu svidjeli janjeći kotleti, a Milko ocjenu 9 jer salvete nisu bile krpene i janjetina je bila žilava. Bez obzira na janjetinu i papirnate salvete, Duška je osvojila teško nadmašivih 37 bodova!

“Gosti su se dugo zadržali, pala je već noć. Kod mene ljudi ne odlaze, to je Šibenik, to je Dalmacija, to su ljudi puni duše i pisme i baš je bilo lipo!” zaključila je Duška svoju večeru.

Sutra će se u kuhinji okušati pjevač Mile Perkov, a što će on pripremiti gostima i može li dobiti veće bodove – pogledajte u utorak u 20 sati na RTL-u!