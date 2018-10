VANJA OSTAVILA ŽIRI SUPERTALENTA BEZ TEKSTA: 80-godišnja bakica iz Pule odbila kemoterapiju i plesom liječi rak

Vanja je odbila liječenje koje su joj predložili liječnici. Umjesto toga se liječi plesom i biljem

Vanja Andriollo, 80-godišnja plesačica iz Pule koja se sinoć predstavila u Supertalentu ima jako zanimljivu životnu priču.

Vanja se u Supertalentu predstavila plesom kizombom, angolskim narodnim plesom. Riječ je o plesu koji je veoma sličan tangu. Cilj mu je kroz ples dobivati energiju iz zemlje, a Vanja tvrdi da joj je upravo on pomogao da pobijedi svoju bolest.

Naime, prije deset godina, Vanja je imala rak bubrega. Dvije godine kasnije dobila je metastaze na crijevima.

“Bio je to četvrti stupanj tumora. Izvadili su mi 18,7 centimetara crijeva, a nakon toga i žuč. Metastaze su zahvatile i jetru. Nakon operacije dolazim na kontrolu i nalazi su bili dobri, ali doktori su me slali na kemoterapiju. Rekli su mi da imam još šest mjeseci života. Odbila sam to, a onda me zvao šef klinike u Italiji gdje sam se liječila. Drsko mi je naredio da dođem u bolnicu. Neljudski se ponašao prema meni. Tražila sam statistike koliko je ljudi ostalo živo nakon četvrtog stupnja metastaza. Opet sam odbila kemoterapiju, a on je na kraju bio zadivljen mojim samopouzdanjem i mojom pozitivnom energijom. Evo ja sam i dalje živa”, ispričala je starica.

Liječi se plesom

Otkrila je i da se liječi graviolom.

“Paralelno s time sam krenula plesati jer sam čula za ovaj nevjerojatan ples koji daje energiju. Kombinacija tog dvoje me spasila. Kasnije sam postala i instruktorica plesa”, objašnjava Vanja, koja nije nikme dozvolila da joj se miješa u odluku.

“Obitelj se nije miješala ni u šta. Ni ne smiju. Ja sam ja i sama odlučujem o svojem životu. Ipak prije dva mjeseca me opet zadesilo zlo. Noge su mi bile oduzete, udebljala sam se jako, imala sam 15 i pol litara vode u trbuhu. Otišla sam liječniku kojeg poznajem dugi niz godina i kazao mi je da sam gotova i da moram uzimati terapiju. To je prvi put u 80 godina života da sam uzela tablete. Vrlo brzo sam se oporavila. Sve to zapravo mi se dogodilo od stresa jer sam izgubila unuče i to je bila velika tragedija”, kazala je gospođa koja ima četvero djece, još pet unučadi i čak 7 praunuka.